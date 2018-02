Mehr Verstöße gegen das Waffenrecht Die Polizei hat 2017 im Landkreis Görlitz 167 Fälle registriert. Die Liste der verbotenen Gegenstände ist lang.

Ein Einhandmesser. © SZ-Archiv

Region. Elektroschocker, Springmesser oder Schlagstöcke – immer wieder ertappen Polizisten Männer und Frauen mit verbotenen Waffen und gefährlichen Gegenständen. Im vergangenen Jahr registrierten die Beamten im Landkreis Görlitz etwa 167 Verstöße gegen das Waffengesetz. Das entspricht einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr: Für 2016 weisen die Zahlen der Polizei rund 120 Delikte aus.

Hinter dieser Statistik stecken keineswegs nur scharfe Flinten und Pistolen. Im Gegenteil. Unter den 167 festgestellten Verstößen verbirgt sich eine große Bandbreite, wie Thomas Knaup, der Sprecher der zuständigen Polizeidirektion erklärt. „Die reicht von Pfeffersprays über Schlag-, Stich- oder Schutzwaffen bis hin zu teilweise getarnten Elektroschockern, mit Quarzsand gefüllten Handschuhen und Teleskopschlagstöcken“, so Thomas Knaup. Aber auch Schusswaffen werden immer wieder sichergestellt.

Das deutsche Waffengesetz gilt als umfassend und kompliziert, unterscheidet zudem in Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Wer mit einem sogenannten Einhandmesser, einem Schlagstock oder einem täuschend echten Nachbau einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit erwischt wird, muss sich auf ein Verwarn- oder Bußgeld gefasst machen. Echten Pistolen und Gewehren sehr ähnlich sehen beispielsweise sogenannten Softairwaffen, mit denen sich kleine Plastekügelchen verschießen lassen. Der Besitz oder das Führen von Schusswaffen, Totschlägern oder Schlagringen, aber auch Gegenständen mit Reizstoffen, gelten unterdessen als Straftaten und sind dann sogar ein Fall für die Staatsanwaltschaft.

Im Detail hat die Polizei die verschiedenen Delikte der vergangenen Jahre nicht aufgedröselt. Aber: Bei den im vergangenen Jahr von den Beamten festgestellten 167 Verstößen handelt es sich in knapp zwei Drittel aller Fälle tatsächlich um Straftaten: Lediglich 60 Verstöße beschäftigten anschließend nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das zuständige Ordnungsamt des Landkreises. Im Vergleich zu 2016 haben sich dabei die Relationen im Kreis Görlitz leicht verschoben: Von den 2016 registrierten 120 Verstößen gegen das Waffengesetz waren rund 50 Fälle Ordnungswidrigkeiten, bei den übrigen etwa 70 handelte es sich um einen strafbaren Verstoß.

Verstöße gegen das Waffenrecht fallen in aller Regel nur bei Kontrollen auf. Die Zunahme der Fälle, so vermutet Knaup, lässt sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf verstärkte Kontrollen der Polizei zurückführen.“ Eine besondere Gruppe von Menschen, die besonders häufig mit Verstößen gegen das Waffengesetz auffällt, gibt es laut Thomas Knaup nicht. Otto-Normal-Bürger zählen dazu, wie auch immer mal wieder polizeilich in Erscheinung tretende Jugendliche oder Heranwachsende deutscher oder ausländischer Nationalitäten, aber auch Reichsbürger oder Personen aus dem rechten oder linken Spektrum.

Gewachsen ist im Übrigen aber auch die Zahl der registrierten kleinen Waffenscheine: Nach Angaben des Landkreises Görlitz stiegt die Zahl vor allem von 2015 auf 2016 sprunghaft an: Aus 648 wurden binnen eines Jahres 1 029 Waffenscheine.

Nicht immer sind sich die Betroffenen bewusst, dass sie gegen das Waffengesetz verstoßen, betont der Polizeisprecher. Ein Beispiel ist die Geschichte eines Mannes aus Görlitz, dem bei einer Kontrolle im dortigen Amtsgericht ein Einhandmesser abgenommen wurde. Das Messer nutzte er normalerweise zum Obst schneiden und lässt sich in jedem Outdoorhandel oder Baumarkt kaufen. Doch die Messer dürfen nicht ohne besonderes Etui lose im Rucksack herumgeschleppt werden. Der Mann musste ein Verwarngeld von 50 Euro zahlen. Das sei oft die Krux, erklärt Thomas Knaup: „Bei Weitem nicht alles, was man irgendwo kaufen kann, darf man in der Öffentlichkeit bei sich haben.“ (mit SZ/abl)

