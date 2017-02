Mehr Unfälle bei Blitzeis und Schnee

Essen angebrannt Sohland. Polizei und Feuerwehr eilten am Montagabend auf die Tännichtstraße im Sohlander Ortsteil Wehrsdorf. Ein Zeuge hatte dort eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Schnell war die Ursache des Qualms ausgemacht: In einer Wohnung im Erdgeschoss hatte sich ein 26-Jähriger etwas gekocht. Dabei war der Mann eingeschlafen. Das Essen brannte an. Der Mann wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. In der Küche entstand durch Verrußungen ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Mülltonnen angezündet Laußnitz. Unbekannte haben am Montag gegen 17.45 Uhr Mülltonnen auf einem Grundstück an der Straße Am Pflanzgarten in Laußnitz angezündet. Die Behälter wurden durch das Feuer völlig zerstört. Der Schaden wurde auf 300 Euro geschätzt.

Unfallzeugen gesucht Radeberg. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Radeberg. Nur etwa für 15 Minuten parkte am Montagnachmittag ein grüner Fiat Doblo am Rand der Heinrich-Gläser-Straße in Höhe der Hausnummern 10 bis 14. Als der 34-jährige Fahrer wieder zum Auto kam, war der linke Außenspiegel abgebrochen. Offenbar war ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit dem Fiat kollidiert. Schaden: etwa 500 Euro. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Zeugen, die zwischen etwa 14.40 und 14.55 Uhr eine Kollision bemerkt haben oder Angaben zum unbekannten Verursacher machen können, melden sich bitte im Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 3520, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

In Heizungsraum eingebrochen Kamenz. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in den Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses in Kamenz eingebrochen. Aus dem Gebäude an der Willy-Muhle-Straße wurde offenbar nichts entwendet. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 100 Euro.