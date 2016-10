Mehr Licht im Gotteshaus Am Sonntag wird die Kirche in Jahna mit einem Festgottesdienst wieder eingeweiht. Bis dahin gab es viele Überraschungen.

Pfarrer Reinhard Mehner erwartet am Sonntag viele Gäste zum Kirchweihfest. Die können sich nicht nur auf einen festlichen Gottesdienst, sondern auf viele Neuerungen im Innern der Kirche freuen. © Dietmar Thomas

Sie ist seine bisher chaotischste Baustelle gewesen – so Pfarrer Reinhard Mehnert über die Sanierungsarbeiten im Innern der St. Gotthard-Kirche in Jahna. Dabei verfügt der Pfarrer schon über mehr als 30 Jahre Bauerfahrungen. Trotz aller Schwierigkeiten kann sich das Geschaffene sehen lassen, so Mehnert.

Die Kirche wirkt hell, der Fußboden ist mit Sandstein ausgelegt, die Bänke restauriert und sie verfügen nun überall über eine Sitzheizung und die Emporen sind sicher. Am Sonntag zum Kirchweihfest wird die Kirche nach den Bauarbeiten feierlich eingeweiht. Die Bauarbeiten sind damit jedoch nicht beendet, Pfarrer Reinhard Mehnert plant weitere Bauabschnitte.

Im August 2015 begannen die Arbeiten. „Es ging schleppend los. Es hat lange gedauert, bis sich Denkmalschützer und der Baupfleger der Landeskirche auf Farbtöne und Farbfassungen geeinigt hatten“, so Mehnert. Es sei auch schwierig, denn das faszinierende der Jahnaer Kirche sei, dass es etwa aller 50 Jahre Veränderungen gab. Die Farbgestaltung reicht von schlichtem Grün auf hellem Untergrund bis zu roten Säulen und prunkvollen Bemalungen der oberen Empore und der Decke.

Im November vergangenen Jahres wurden dann die Kirchenbänke ausgebaut, die Emporen verhangen und der Fußboden 30 bis 40 Zentimeter tief herausgerissen „Es wurde festgestellt, dass der Untergrund aus wassergetränktem Lehm besteht. Das Tongemisch war nicht baufest. Deshalb mussten wir unsere Planung ändern“, sagte der Pfarrer. Statt Schotter musste eine eisenbewährte Betonplatte eingebaut werden. Das hat nicht nur Zeit, sondern auch etwa 10 000 Euro mehr als geplant gekostet.

„Als wir dann endlich bauen konnten, hatten die Handwerker andere Aufträge angenommen und für uns keine Zeit. Deshalb haben wir viel selbst gemacht“, so Reinhard Mehnert. Unendlich viele Stunden seien von den etwa 50 Mitgliedern der Kirchgemeinde und Einwohnern von Jahna geleistet worden. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits zu Pfingsten dieses Jahres abgeschlossen sein. Doch das sei unter diesen Umständen nicht zu realisieren gewesen, so Pfarrer Mehnert. „Wir haben unseren Plan nicht vollständig umsetzen können. Dafür sind neue Dinge hinzugekommen.“ Zumindest könne er sagen, dass alles, was Dreck mache, nun fertig sei.

Eine Seitenempore vor einem Fenster wurde herausgerissen, da sie sowieso keinen Zugang mehr hatte. So fällt nun mehr Licht in die Kirche. Die älteste Deutung über deren Entstehung liegt im zwölften Jahrhundert. In dieser Zeit wurde die Sakristei gebaut.

Teurer, als geplant, wurden die Holzarbeiten. „Die Emporen waren in einem schlechteren Zustand, als wir erwartet haben. Wir haben die Dielen und das Balkenwerk erneuert“, sagte Reinhard Mehnert. Außerdem seien die oberen Emporen mit Stahlplanken an der Wand gesichert worden, weil sie begannen zu schwanken. Gestrichen wurden zusätzlich die Unterdecken der Emporen.

Ersetzt werden muss noch ein Deckenbild, der Raum, der für die Radfahrer und Wanderer geschaffen werden sollte, fehlt noch, genau wie die zwei Leuchter. Außerdem sollen die Türen durch Eisengitter gesichert und eine Engelfigur angebracht werden. „Diese Vorhaben wollen wir beim nächsten Bauabschnitt mit realisieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Finanzierung gesichert ist“, so Mehnert. Er und der Kirchenvorstand haben noch weitere Pläne.

So wurde eine alte Bemalung in einer Kassette der Empore entdeckt. Das Bild soll künftig restauriert werden. Außerdem wird eine Entfeuchtungsanlage benötigt. „Die ist schon seit dem Jahr 2008 geplant und wird dringend gebraucht“, sagte der Pfarrer.

Doch um das alles umzusetzen, werden mindestens 60 000 Euro benötigt. Geld wird auch noch für die Finanzierung der bereits gelaufenen Baumaßnahmen gebraucht. Geplant waren dafür 136 000 Euro – gekostet haben sie rund 150 000 Euro. „Um diese Differenz ausgleichen zu können, freuen wir uns über Spenden“, sagte der Pfarrer. Er lädt alle ein, die sich für das historische Bauwerk interessieren, am Sonntag zum Festgottesdienst zu kommen. Dieser beginnt um 14 Uhr. Anschließend sind ein Kaffeetrinken und Kirchenführungen geplant.

Kirchweihfest am Sonntag um 14 Uhr in der St. Gotthard-Kirche in Jahna.

