Markt soll bis 2020 fertig sein Der Stadtrat hat weitere Aufträge vergeben. 2017 soll auch am nördlichen Kirchplatz weitergebaut werden.

Die Fußwege sollen im kommenden Jahr hergestellt werden, erklärte Bürgermeisterin Dr. Anita Maaß vor den Lommatzscher Stadträten. © Claudia Hübschmann

Die Arbeiten am oberen und am unteren Markt gehen weiter. Der Stadtrat vergab weitere Aufträge für knapp 107 000 Euro an die Firma AWD Ingenieurtiefbau GmbH aus Gaunitz aus der Gemeinde Liebschützberg (Landkreis Nordsachsen). Es handelt sich um Deckenarbeiten auf der Straße hinter dem Rathaus. Die Kanäle wurden hier schon vor einiger Zeit verlegt. Die Fußwege sollen dann im kommenden Jahr hergestellt werden, wie Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) zur Stadtratssitzung sagte.

Für 2017 ist auch vorgesehen, am nördlichen Kirchplatz weiterzubauen. Der südliche Kirchplatz wird für das Jahr 2018 anvisiert, ebenso die restliche Döbelner Straße. Die Arbeiten am eigentlichen Marktplatz sollen dann bis 2020 abgeschlossen sein.

Die Gesamtkosten für den Umbau des Marktplatzes und des Thossberges liegen bei mehr als einer Million Euro. Teilweise gibt es auch Fördermittel.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten am und rund um den Markt bereits im Jahr 2010 beginnen. Lange Zeit scheiterte es aber am Geld. (SZ/jm)

