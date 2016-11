Lohnt sich der Einkauf beim lokalen Händler? Der Laden um die Ecke hat vielleicht nicht die größte Auswahl. Dafür viele andere Vorteile. Die SZ hat den Test gemacht.

Im Waschmaschinen-Fachgeschäft Monsator in Radebeul berät Filialleiter Sandor Hathazi seine Kunden. © Norbert Millauer

Waren in den Einkaufwagen legen und anschließend zur Kasse gehen – dafür muss man sich heutzutage nicht mehr bewegen, theoretisch muss man nicht einmal eine Hose dafür anhaben. Einkaufswagen und Kasse gibt es auch virtuell im Internet, mit ein paar Klicks lässt sich von der heimischen Couch aus so gut wie alles kaufen. Doch der Onlinehandel bietet nicht nur Vorteile. Bei einigen wichtigen Punkten kann er mit den realen Geschäften nicht mithalten. Die SZ hat den Test gemacht mit drei Produkten in drei Städten.

Druckerpatronen in Meißen: Keine Lieferzeit und Versandkosten

Am Arbeitsplatz von Sören Müller häufen sich die Kunststoffspritzen und Tintenbehälter. Hier in der Tinten-Toner-Tankstation in Meißen werden leere Druckerpatronen nachgefüllt. Wochentags von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr können Kunden ihre leere Patrone abgeben. Nach wenigen Minuten erhalten sie diese vollständig gefüllt zurück. Die Farben seien immer da, sagt Sören Müller. Er kennt die Probleme der Kunden. „Es gibt da ein paar Kniffe, um die Druckerpatronen kostengünstiger nachzufüllen“, erklärt er.

Im Vergleich zum Onlinehandel erhält man vor Ort eine persönliche Beratung und eine Bonuskarte. Eine schwarze Canon 571 XL Druckerpatrone nachzufüllen, kostet 7,50 Euro. Das Originalprodukt gibt es bei MediMax in den Neumarkt-Arkaden für 16,99 Euro und bei Amazon ab 10,57 Euro, zuzüglich 3,49 Euro Versand. Zwar werden im Internet auch günstigere Varianten angeboten, doch auch für die fallen Versandkosten an. Bei TTT in Meißen spart man sich die, genau wie die Lieferzeit.

Waschmaschine in Radebeul: Reparatur gehört zum Service

Sucht man bei Amazon nach einer Waschmaschine, bekommt man mehr als 1 000 Angebote. Die Auswahl ist groß, aber auch erschlagend. Dagegen ist die fachgerechte Beratung im Monsator-Laden auf der Meißner Straße in Radebeul eine große Hilfe bei der Wahl des passenden Gerätes. Von außen ist der kleine Laden etwas unscheinbar. Drinnen stehen dicht gedrängt zehn schillernd-weiße Waschmaschinen und weitere Haushaltsgeräte.

Preislich gibt es zu den Angeboten online keinen Unterschied. „Die Waschmaschinen kosten nicht mehr als im Internet, nämlich zwischen 300 und 2 000 Euro“, sagt Verkäufer Sandor Hathazi. Im Preis inbegriffen sind das Anliefern und Anschließen des neuen Gerätes. Auf Wunsch des Kunden werden die alten kaputten Waschmaschinen mitgenommen und entsorgt. Die Firma, welche der eine oder andere noch aus DDR-Zeiten kennt, repariert auch kaputte Haushaltsgeräte. „Pro Tag so drei bis fünf “, schätzt Hathazi. Seit einigen Jahren hat die Firma auch einen Onlinehandel. Dort ist die Auswahl an Waschmaschinen zehnmal so groß wie im Laden. Allerdings gehe der Trend bei vielen Kunden wieder dazu über, direkt im Laden zu kaufen, sagt Hathazi. Vor allem ältere Leute schätzten die Beratung.

Armbanduhr in Coswig: Größen- Anpassung gleich im Geschäft

Wie oft bestellt man etwas im Internet und schickt es anschließend zurück, weil das Produkt doch nicht gefällt oder passt? Im Schmuckgeschäft von Rainer Lorenz in Coswig kann das nicht passieren. Hier können die Kunden ganz in Ruhe die Armbanduhren anprobieren. Der Juwelier weiß: „Am Arm sieht die Uhr immer anders aus.“ Auch die Größe des Armbands braucht jeder unterschiedlich. Im Juweliergeschäft wird das Band deshalb sofort angepasst. Während man sich bei den Größenangaben im Internet schnell verschätzt.

Die Auswahl in dem kleinen Geschäft ist erstaunlich groß. Zwischen 400 und 500 Uhren hat Lorenz immer da. Je nach Budget kann man sich für ein Modell zwischen 20 und 500 Euro entscheiden. „Für besonders hochpreisige Uhren ist die Nachfrage nicht da“, sagt Lorenz.

Zur Garantie gehört die Reparatur, die der Juwelier in den meisten Fällen selbst erledigen kann.

www.kauf-lokal-sachsen.de

zur Startseite