Licht für den Biorhythmus Kann die richtige Beleuchtung Wohlbefinden und Produktivität erhöhen? Die Firma Lichtkultur ist davon überzeugt.

Lichtexpertin Daniela Schär nutzt die neue Technik selbst. Ihre Lampe ist perfekt auf sie abgestimmt. Die Helligkeit des Lichts wechselt nach Bedarf. © René Meining

Die Lampe auf dem Schreibtisch von Daniela Schär scheint auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein. Doch sie ist auf den Biorhythmus der Inhaberin der Firma Lichtkultur eingestellt und wird über eine App gesteuert. „Um früh besser in den Tag zu kommen, hat sie sehr helles, kaltes Licht. Davon wird man wach, das wirkt wie eine kalte Dusche oder extrem starker Kaffee“, sagt Daniela Schär. Später wird das Licht wärmer. Um aber dem Mittagsblues entgegenzuwirken, schaltet die Lampe erneut auf kaltes Licht. Das gilt auch, wenn Schär drei Stunden am Stück konzentriert arbeiten will. Gegen Abend wird das Licht wieder warm und erinnert an die Stimmung beim Sonnenuntergang. So fährt der Körper allmählich runter, der Mensch kann später besser schlafen.

Schär berät Unternehmen, wie diese mit gezieltem Licht das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter und letztlich auch die Produktivität steigern können. Um Lichtchaos zu vermeiden, empfiehlt sie, dass in Großbüros alle Leuchten mit synchroner Lichtfarbe arbeiten.

Viele Arbeitsräume sind zu dunkel

„Human Centric Lighting“ heißt dieser neue Trend in der Beleuchtung. Er beschäftigt sich damit, wie mit künstlichem Licht der moderne Biorhythmus des Menschen beeinflusst werden kann. Einst bestimmte die Sonne den Tagesablauf. Seit der Erfindung der Glühlampe hat jedoch der Tag-Nacht-Rhythmus keinen Bestand mehr. Menschen arbeiten im Schichtsystem, oft in fensterlosen Fabrikhallen. „Aber die innere Uhr denkt erst bei etwa 1000 Lux, dass es Tag ist und das auch nur ein klassischer Novembertag. Doch in den meisten beleuchteten Innenräumen wird gerade einmal die Hälfte der Helligkeit erreicht“, erklärt die 37-Jährige. Bei sensiblen Menschen führe der Winterblues zu Energielosigkeit, Stimmungsschwankungen und zu größerem Schlafbedürfnis. „Mit der richtigen Dosis Licht kann man seine innere Uhr trotz Edisons großartiger Erfindung im Gleichgewicht halten. Mit biodynamischem Licht lässt sich die Gesundheit positiv beeinflussen und nebenbei gesagt, auch die Produktivität erhöhen“, erläutert die Lichtexpertin.

Sie könne nur schwer nachvollziehen, warum Unternehmen sich oft so wenig um das richtige Licht sorgen. Das gelte auch fürs Private. Wer ein Haus baut, laufe meist erst einmal in ein Küchenstudio. Das richtige Licht an der passenden Stelle werde nicht schon bei der Planung beachtet. So passiere es häufig, dass die Anschlüsse für die Lampen so gar nicht mit den Vorstellungen für die künftige Beleuchtung übereinstimmen. Mit Licht ist Daniela Schär gewissermaßen aufgewachsen. Kurz nach ihrer Geburt hatte ihr Vater Rainer Schär 1980 einen Betrieb für Elektroinstallationen gegründet. 1990 ist Mutter Beate eingestiegen, damit rückten Leuchten in den Fokus. Sie führten in Bautzen einen 400 Quadratmeter großen Laden. So war Daniela bei großen Lichtmessen meist schon als Kind dabei.

Ursprünglich wollte ihr Bruder Ingo den Familienbetrieb übernehmen. Daniela studierte Informatik in Görlitz. Doch es kam anders als erwartet: Der Bruder wanderte in die USA aus. „So folgte ich meiner Berufung und stieg vor neun Jahren in das Familienunternehmen ein. Beim Online-Handel habe ich mich wiedergesehen“, sagt sie. Seit 2000 betreibt sie einen Online-Handel. Als sich die Eltern zur Ruhe gesetzt haben, hat sie 2010 die Firma übernommen und in Lichtkultur GmbH umbenannt. Ihren Schwerpunkt sieht sie in der Lichtplanung und dem Online-Handel. Gleichzeitig richtete sie in der Flösserstraße in Dresden-Kaditz ein Geschäft ein. Dort lässt sich die Auswahl von Luxus-Leuchten, fast alle von europäischen Herstellern, direkt betrachten. Und die Beratung gibt es dazu. 2014 gab sie den Laden in Bautzen auf. Die zehn Mitarbeiter von Lichtkultur erzielen einen Jahresumsatz von etwa 1,5 Millionen Euro. Übrigens lässt sich der Biorhythmus nicht auf Dauer überlisten. So hatte ein Automobilhersteller seine Beleuchtung umgestellt und während der gesamten Nachtschicht die Hallen mit kühlem Licht ausgestrahlt. Das führte dazu, dass die Produktivität um satte 15 Prozent stieg, weil die Mitarbeiter die ganze Nacht konzentrierter arbeiteten.

Nach ein paar Wochen nahm aber der Krankheitsstand zu. Die Mitarbeiter kamen nicht mehr zur Ruhe. Da schwört doch Daniela Schär auf ihre Leuchte, die in ihrem Biorhythmus pulsiert.

www.lightingdeluxe.de

zur Startseite