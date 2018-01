Ladendieb zückt Messer Ein Mann hat in einem Einkaufsmarkt in Görlitz-Königshufen ein HDMI-Kabel gestohlen. Ein Detektiv wollte ihn noch aufhalten.

Görlitz. Ein schwerer räuberischer Diebstahl hat sich am Mittwochnachmittag auf der Scultetusstraße in Görlitz-Königshufen ereignet. Ein Ladendieb hat dort in einem Einkaufsmarkt ein HDMI-Kabel im Wert von 20 Euro gestohlen, wie Polizeisprecher Thomas Knaup informiert. Der Detektiv des Geschäftes bemerkte das und stellte sich dem Mann in den Weg. Daraufhin zückte der Dieb ein Messer und konnte flüchten. Der Detektiv blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Ergreifen des Täters. (szo/tc)

