Wie eine zweite Ehe Mit „Tschick“ fing alles an, seitdem sind Jan Gehler und Sabrina Rox ein Dresdner Theater-Traumteam.

In einem sind sich Jan Gehler und Sabrina Rox einig: Bloß nicht zu viele Requisiten! © Ronald Bonß

Was für einen Unterschied herunterbaumelnde Beine machen können. Hängen sie einfach nur in der Luft oder kommen sie auf dem Boden auf? Für eine Theaterszene kann das entscheidend sein. Die Atmosphäre ändert sich. Baumeln ist kindlich. Aufstellen kommt bodenständig rüber. Es verändert die Wirkung eines Raums. Das muss man erst mal rausfinden.

Sabrina Rox und Jan Gehler beschäftigen sich manchmal sehr lange mit baumelnden oder aufgestellten Beinen. Gehler ist Regisseur, Rox Bühnenbildnerin. „Die Zusammenarbeit mit Jan ist wie meine zweite Ehe“, sagt sie. Und er: „Wir sprechen einfach dieselbe Sprache“.

Regisseur und Bühnenbildner bilden oft über Jahre eine feste Einheit. Das Arrangement beginnt meist in den jungen Berufsjahren. Aber nicht bei allen ist es so eine Traumbeziehung wie bei Jan Gehler und Sabrina Rox, die von allen Roxy genannt wird: Beide arbeiteten als Assistenten am Staatsschauspiel Dresden. Dann bekam Gehler seine erste, kleine Inszenierung an dem Theater: „Jakob von Gunten“, ein Monolog auf der kleinsten Dachbühne des Kleinen Hauses. Eine Dramaturgin verkuppelte ihn mit Sabrina Rox. Die setzte dem Regisseur, wie sie es vom Studium kannte, ein fertiges Modell vor. „Ich dachte zuerst: Was soll das denn jetzt?“ sagt Jan Gehler heute. Er war die Arbeit an Studentenbühnen und Off-Theatern gewohnt, hatte seine Bühnenbilder meist selbst entworfen – oder besser: nicht entworfen. Auch eine leere Bühne war für ihn eine Bühne. Sabrina Rox konnte ihn bei „Jakob von Gunten“ schließlich zu einem Vorhang überreden, der hinter dem Schauspieler hing. Wenig ist etwas anderes als nichts.

Schrägen statt Flaschen

Seitdem sind die beiden nicht mehr auseinanderzukriegen. Heute ist sie die Erste, die mit ihm über das Stück spricht, Monate vor der ersten Probe. Dann liest sie sich ein, wälzt Kunstbände und wandert durch Museen, assoziiert und skizziert, bis eine erste Idee ist. An ihrem Schreibtisch, mit der Hilfe zweier Lampen, brüten die beiden dann über dem ersten Modell, hantieren mit kleinen Figuren und schauen, wie sich die Bühne verhalten könnte. Oder was die Bühne den Schauspielern vorgeben soll.

Jan Gehler war zwei Jahre lang Hausregisseur unter Wilfried Schulz am Staatsschauspiel Dresden. Jetzt arbeitet er bundesweit. Die Uraufführung des Herrndorf-Jugendromans „Tschick“ war der erste überraschende Erfolg des Duos Gehler und Rox. Das Bühnenbild: eine asphaltgraue Welle, zerfurcht wie von Autoreifen. Dabei wurde im Stück ein Wohnzimmer als Szenerie vorgegeben. „Das wäre für mich nicht gegangen“, sagt Gehler. Er mag Bühnen, die für sich stehen und eine Spielweise vorgeben. So bewegten sich die Schauspieler in „Aus dem Leben eines Taugenichts“ auf Polsterknubbelwiesen, in „Wie es euch gefällt“ setzten Farben und Naivität von Brueghel-Gemälden einen Rahmen. „Wir fragen uns immer: Wo steht der Text“, sagt Sabrina Rox. „Und dann stellen wir uns dahinter. Wir verraten ihn nicht.“

Sabrina Rox nennt das „groß denken“. Sie möchte Gesamträume schaffen, „kleinteilig finde ich spießig“. Beide sind keine Fans von Requisiten. Wenn Herr Puntila in Gehlers Brecht-Inszenierung betrunken ist, soll man das nicht dadurch merken, dass er eine Flasche an die Lippen setzt. Besser, er gerät durch ein schräg gestelltes Bühnenbild ins Wanken. So baute Sabrina Rox für das Schauspielhaus Düsseldorf waghalsige Schrägen und eine schwer erreichbare Fensterluke. Partystimmung mit Absturzgefahr. „Roxy ist mein Spiegel“, sagt Jan Gehler, „sie ist mein engster Partner während der Produktion.“ Inzwischen weiß er auch: Keine Bühne ist nie eine gute Idee.

Wie auch in „kein Land. August“. Am Freitag ist Premiere im Kleinen Haus in Dresden. Jan Gehler inszeniert den Text des Autors Thomas Freyer, Sabrina Rox hat dafür riesengroße Wände geschaffen, mit schwarzer glänzender Oberfläche. Man kann sie wie ein großes Tor öffnen, nur einen Spalt oder eine große Weite ermöglichend. Bei der Beleuchtungsprobe vor ein paar Tagen hatten sich Sabrina Rox und Jan Gehler genau angeschaut, wie sich die Bühne im Licht verhält. Jede Scheinwerfereinstellung wird besprochen. Mehr Nebel, weniger Licht von vorn? Gehler und Rox sitzen in den Zuschauerreihen, reden leise miteinander, konzentriert. Sie stellen fest, dass die Wände in einer Szene vielleicht zu weit geöffnet sind. Soll das so? Die Entscheidung, die Position minimal zu verändern, ist schnell getroffen. Ihre Absprachen scheinen ungesagt stattzufinden. Er murmelt etwas, sie teilt es dem Beleuchter mit. Er ist der ruhige Kreative, sie sprüht vor kommunikativer Energie. „Wir können uns sehr direkt streiten“, sagt Jan Gehler.

Sabrina Rox macht in letzter Zeit nur noch drei Produktionen pro Spielzeit, „um nicht zerrieben zu werden.“ Dadurch kommt Jan Gehler in die Verlegenheit, ab und zu mit anderen Bühnenbildnern zu arbeiten. Der Vorteil daran: „Ich merke, was ich an Roxy habe.“

Die Uraufführung von „kein Land. August“ hat am 20.1. um 19.30 Uhr Premiere im Kleinen Haus des Staatsschauspiel Dresden. Weitere Termine: 24.1., 1., 13. und 24.2. Kartentelefon: 0351/49123555.

zur Startseite