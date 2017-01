Wenn der Rabe mit der Elster tanzt Seit 60 Jahren gibt es die Vogelhochzeit beim Sorbischen National-Ensemble. Anfangs feierten die Männer noch allein.

Eine „Kampfansage auf Sorbisch“ war die Vogelhochzeit 2010. Damals trat das Sorbische National-Ensemble ein und auf für seine Zukunft. © SZ/Uwe Soeder

Es herrschte strenge Geschlechtertrennung, als das Staatliche Ensemble für sorbische Volkskultur 1959 erstmals nach Werben in der Niederlausitz kam. In der Kirche saßen die Männer auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite. Und in den Saal, in dem das Ensemble eine „Vogelhochzeit“ aufführte, durften die Damen erst gar nicht hinein. Sie schauten durch die Fenster, während sich die Männer drinnen amüsierten.

Jan Domaschke, früher Tänzer im Ensemble, hat diese Geschichte nie vergessen. Ohnehin kam das Publikum damals nur, weil Intendant Jurij Winar zuvor die Kapelle durchs Dorf geschickt hatte, um die Leute „anzuwerben“. Als das Theaterteam in Werben eintraf, war nämlich noch gar niemand gekommen. Die 1952 gegründete Bühne war vielen wohl noch unbekannt, vermutet Jan Domaschke. Auch diese Episode gehört dazu, wenn man von 60 Jahren Vogelhochzeit erzählt. Die Bühnenfassung der sorbischen Tradition feiert 2017 runden Geburtstag. Das Haus, das sie Jahr für Jahr auf Tour schickt, heißt inzwischen Sorbisches National-Ensemble Bautzen und lädt nun ein zur Diamantenen Vogelhochzeit. Am 20. Januar ist Premiere.

Das rein sorbische Programmheft der ersten Vogelhochzeit in Ensemble-Eigenregie gibt es noch. Es zeigt gezeichnete Vögel, ein Pärchen mit einander zugewandten Schnäbeln, einen Storch, einen Pfau mit riesigem Rad, einen Papagei. Unter den Mitwirkenden waren unter anderem eine Kulturbrigade und Kinder einer sorbischen Schule. Geboten wurde, was bis heute typisch ist für dieses besondere Stück – eine Mischung aus Estrade mit Elementen von Revue und Folklore, so beschreibt es das Ensemble heute. Der erste Intendant, Jurij Winar, verfasste zu den Programmen gern eine Art satirisches Vorwort, das er mit Professor Jurk, Dozent fürs Federnschleißen, unterzeichnete. Dabei sparte er nicht an Seitenhieben auf seine Landsleute.

Die Vogelhochzeit als Inszenierung hat eine längere Vorgeschichte, geht auf einen Brauch vom Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Kinder sollten auf Basis mythischer Legenden zu den Beschützern der Vögel erzogen werden. Rabe und Elster brachten ihnen als Dank für die Fütterung im Winter einen Teller mit Süßigkeiten. Damit wurde ein Brauch abgewandelt, den Ahnen Opfergaben zu bringen. Ab 1880 begannen sorbische Bauern um Crostwitz, im Gasthaus von Höflein gesellige Abende zu veranstalten, so erklärt es Stefan Zuschke, der Pressesprecher des Sorbischen National-Ensembles. Man feierte wie bei Hochzeiten mit gutem Essen und Unterhaltung. Ein Hochzeitsbitter sorgte für gute Laune. Es wurde gesungen und getanzt.

Während des Ersten Weltkrieges kam das Vergnügen zum Erliegen, wurde in den 1920er- und 1930er-Jahren wieder aufgenommen. Die Domowina als sorbischer Dachverband begann, die Menschen zur Vogelhochzeit einzuladen. Ab 1953 beteiligte sich dann das frisch gegründete Staatliche Ensemble für sorbische Volkskultur an diesem meist harmlosen Spaß, nahm ihn schließlich in Eigenregie.

2014 schließlich griff das Haus die „Neuen Medien“ auf. Inszenierte ein Programm, das eine mögliche Zukunft zeigte. Die klassische Vogelhochzeit sollte nicht mehr im großen Saal zu erleben sein, sondern nur noch übers Internet. Im Archiv des Ensembles findet man ganze Schubfächer voller Fotoerinnerungen – an Ulk, an elegant gekleidete singende Herren, an Märchen, an Kostüme und bunten Tanz. Das Archiv wird nun wieder wachsen – denn am Freitag geht das neue Programm auf Reisen. Die „Diamantene Hochzeit“ will „das Beste aus sechs Jahrzehnten Vogelhochzeit“ bieten, so wird angekündigt. Das Publikum solle Gelegenheit haben, in Erinnerungen zu schwelgen bei einer Mischung aus beliebten Liedern, Tänzen und Sketchen. Einfach sei das nicht. Denn die Tänze und Lieder waren ursprünglich für eine viel größere Besetzung geschaffen worden. 189 Mitarbeiter hatte das SNE einst, nun seien es noch 89. Das Ballett ist von 26 bis 30 Tänzer auf zwölf verkleinert worden, im Chor gibt es noch 17 Sänger, im Orchester 23 Musiker.

Niedersorbische Premiere für die Abendvogelhochzeit ist am 20. Januar um 19 Uhr im Niedersorbischen Gymnasium in Cottbus; erste Aufführung in der Oberlausitz ist am 27. Januar um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Radibor. Am 25. Januar ist 10 Uhr Premiere der Kindervogelhochzeit in Löbau.

