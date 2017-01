Wenn alte Wunden wieder bluten Was ist Lüge, was Wahrheit, was Beweis und was nur Verdacht? Darum geht es im Krimi „Ein Kommissar kehrt zurück“.

Den frisch pensionierten Kommissar Kovak (Uwe Kockisch) lässt ein seit 20 Jahren ungelöster Fall nicht los. Er kehrt zurück in ein mecklenburger Dorf und beginnt, noch einmal zu ermitteln. © dpa

Viele Verbrechen bleiben unaufgeklärt. Doch manchmal tauchen nach Jahren unerwartet Menschen auf, die doch noch zur Lösung des Falles beitragen können. Eine solche Geschichte erzählt der ZDF-Krimi „Ein Kommissar kehrt zurück“.

Titelheld ist der frisch pensionierte Berliner Kripo-Ermittler Kovak (Uwe Kockisch), den es in ein Dorf bei Greifswald zieht, wo sich vor 20 Jahren ein grausames Verbrechen ereignet hatte. Damals war die Schülerin Annalena brutal ermordet, der Täter aber nie gefasst worden. Einer der Verdächtigen war der Physikprofessor Michael Adam (Sylvester Groth). Weil die Indizien gegen ihn nicht ausreichten, mussten Kovak und die LKA-Beamtin Ella Schönemann (Sophie von Kessel) die Ermittlungen gegen ihn einstellen. Kovak hält Adam noch immer für den Mörder, zieht in die Nachbarschaft und fängt an, das Leben von Adam und dessen Lebensgefährtin Luisa (Ulrike Tscharre) zu beobachten, sich sogar dort hineinzuschleichen. Ein ausgeklügeltes Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

Wer belügt hier wen? Wer glaubt, die Wahrheit zu kennen? Gibt es vielleicht mehrere Wahrheiten? Und darf man einen Menschen nur aufgrund von Verdächtigungen beschuldigen?

Eine eindeutige Antwort kann und will dieser spannende Film nicht geben, eine weitere ruhige und durchdachte Arbeit von Regisseur Matti Geschonnek und seinem Autor Magnus Vattrodt. Nur ganz allmählich bauen sie in „Ein Kommissar kehrt zurück“ eine zum Ende hin schier unerträgliche Spannung auf. Sylvester Groth überzeugt als Getriebener, der seit 20 Jahren unter Verdacht steht und endlich zur Ruhe kommen möchte. Uwe Kockisch gibt einen Kommissar a.D. ohne Illusionen, ohne Familie und mit gefährlich leiser Stimme, der sich immer tiefer in diesen alten Fall verbeißt. Das überraschende und verstörende Ende gibt Ungeheuerliches preis und wirft die quälende Frage auf, ob sich die akribische Wühlarbeit samt dem Aufreißen alter Wunden wirklich immer lohnt. (dpa)

„Ein Kommissar kehrt zurück“, 20.15 Uhr (ZDF)

