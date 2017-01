Verspäteter Aufbruch in den Westen Die Stern Combo Meißen wird nach 53 Jahren erstmals jenseits der alten DDR-Grenze auftreten. Das verdankt sie einem Fan aus dem Ruhrpott.

Die Stern Combo Meißen – mit ihrem 34-jährigen Sänger Manuel Schmid – spielt im 53. Bandjahr erstmals im Westen. © René Plaul

Diese Geschichte hat das Zeug zu einem Drehbuch. In ihrem 53. Jahr, 28 Jahre nach dem Fall der Mauer, tritt eine im Osten gegründete und hier auch nach wie vor populäre Band zum ersten Mal im Westen auf. In Castrop-Rauxel. Und zu verdanken haben das die Rocker aus dem Osten ausgerechnet einem Wessi, der schon vor der Wende als DJ mit Ostrock-Partys im Ruhrpott für Aufsehen sorgte.

Die Rede ist von der 1964 gegründeten Stern Combo Meißen, einer Legende des Art-Rock. Jener Musik, die nicht einfach nur Lieder, sondern Werke schuf, die nicht unter zehn Minuten abgingen. Thomas Kurzhals, der vor drei Jahren verstorbene Keyboarder der Band, schrieb unter anderem mit der 1978 veröffentlichten Rocksuite „Weißes Gold“ über die Erfindung des Meissner Porzellans ein Werk, das es auf Schallplatte weit über die Grenzen des kleinen Landes schaffte. Während die Band selbst von den DDR-Oberen nie Richtung Westen gelassen wurde, obwohl es jede Menge Angebote gegeben hatte. „Wir waren als Stern Combo nie Reisekader“, ärgert sich Band-Manager Detlef Seidel noch heute.

Erfolg mit Ostrock-Discos

Manuel Schmid ist 34 und seit 2012 die Stimme der Stern Combo. Dass seine Band auch im wiedervereinten Deutschland bisher noch kein Konzert im Westteil des Landes gespielt hat, liegt für ihn am DDR-Hintergrund, am Prädikat „Ost-Rock“. Was ihn nervt. Er erzählt eine Geschichte, die mit dem „Ost-West-Quatsch“, wie er sagt, aufräumt. Vor einigen Jahren sei er mal zur Kur gewesen. „Da habe ich mir das Zimmer mit einem Mann aus dem Westen geteilt, der mir erzählte, dass er als sozusagen Wessi früher gern den DDR-Jugend-Radiosender DT 64 gehört habe und ein großer Fan der Stern Combo Meißen ist.“

Kurz darauf habe Manuel Schmid ihn angerufen und erzählt, dass er nun der Sänger seiner Lieblingsband sei, „da ist er fast aus den Latschen gekippt“. Es gehe doch nicht um Ost oder West, sondern einfach nur um Musik, findet Schmid. „Um richtig gute Musik!“ Das findet auch Christian Reder. Er ist der „Ruhrpott-Wessi“, der das anstehende Konzert der Combo in Castrop-Rauxel organisiert.

Wobei er seine Liebe zur DDR-Musik schon in den 1980er-Jahren entdeckte. Damals war er als DJ unterwegs – immer freitags rückte eine Fußballmannschaft in die Castroper Disco-Kneipe ein, in der er auflegte. In der Truppe spielten auch etliche Griechen, „die haben mich gebeten, unbedingt mal dieses eine Lied von City zu spielen“. Er suchte und fand „dieses eine Lied“ – natürlich den Hit „Am Fenster“, der auch in Griechenland sehr populär war. Und weil das Lied genauso gut in Castrop funktionierte, probierte Reder noch andere DDR-Songs aus. Mit Erfolg. Schnell wurden daraus Ostrock-Discos, die sich weit über die Stadtgrenze hinaus herumsprachen. „Klasse Musik mit deutschen Texten, das war ja bis dahin hier im Westen noch nicht so üblich.“

Nach der Wende blieb Reeders Liebe für die Musik aus dem Osten. Und weil seine Lieblingsband Karat zu ihrem 25. Jubiläum im Jahr 2000 keine Internetseite hatte, bastelte er kurzerhand eine. Die Kontakte zu den Bands aus dem Osten wurden intensiver, irgendwann entstand die Internetplattform „Ostrockforum“, die er mit gründete. Die Seite ging später im Portal „Deutsche Mugge“ auf, das sich nun gesamtdeutsch mit deutschsprachiger Musik befasst. Und nach wie vor einen Schwerpunkt auf Ost-Musik legt. Christian Reder ist der Chef des Vereins, der hinter der Seite steht.

Der Mann aus dem Ruhrpott organisiert auch eine kleine Konzertreihe, mit der er Ostkünstler nach Castrop-Rauxel holt. Die einstige DDR-Rockröhre Katrin Lindner war schon da, jüngst auch IC Falkenberg. Unter seinem bürgerlichen Namen Ralf Schmidt ab Mitte der 1980er-Jahre ja auch mal Sänger der Stern Combo, die sich zu dieser Zeit nur noch Stern Meißen nannte und musikalisch den Schritt in Richtung Pop wagte. Nicht wirklich zur ungeteilten Freude der eingefleischten Fans, aber zur Begeisterung neuer. Mittlerweile ist die Band zum Art-Rock zurückgekehrt.

Und fast hätte es im Jahr 2000 dann doch mal geklappt, mit einem West-Konzert. Die Combo war zur Expo nach Hannover eingeladen, trat dort bei einer Veranstaltung gemeinsam mit der brandenburgischen SPD-Politikerin Regine Hildebrand auf, mit der die Band den Hit „Also was soll aus mir werden“ sang. „Am Abend war eigentlich noch ein richtiges Konzert angesetzt, aber es schüttete wie aus Eimern, sodass wir absagen mussten“, sagt Manager Detlef Seidel. Er schüttelt noch heute den Kopf, wenn er daran denkt. Es sollte irgendwie nicht sein.

Doppelkonzert zur Premiere

Aber nun wird es. Am Freitag kommt die Stern Combo nach Castrop-Rauxel, in die St.-Lambertus-Kirche. „Ich war ja über meine Kontakte zu Karat mit Thomas Kurzhals befreundet, der lange Jahre auch mal bei Karat an den Keyboards stand“, erzählt Christian Reder. Kurzhals habe ihm nach der Wende immer gesagt, „dass er so richtig Bock hat, endlich auch mal den Leuten im Westen zeigen zu können, was für tolle Musik die Stern Combo macht“.

Und auch, wenn er das Konzert nun nicht mehr erleben kann, „auch für Thomas Kurzhals habe ich das gemacht“, sagt Reder, bedauert aber trotzdem, dass es nicht früher geklappt hat. „Doch man braucht für ein solches Projekt eben auch Sponsoren, was hier im Ruhrpott nicht so einfach ist, weil die meisten ausschließlich in den Sport investieren.“

Doch nun hat Christian Reder gleich ein Doppelkonzert organisiert. Denn nach der Stern Combo wird einen Tag später auch Manuel Schmid mit seinem Solo-Projekt im „Haus Österreich“ in Castrop zu erleben sein. Balladen mit anspruchsvollen Texten sind es, mit denen er unterwegs ist. „Auch für mich als Solist ist es das erste West-Konzert“, sagt Schmid schmunzelnd.

Stern Combo Meißen am Freitag ab 19.30 Uhr in der St.-Lambertus-Kirche in Castrop-Rauxel. Tickets unter 02305 22299

