TV-Tipp Und täglich grüßt das Mordkomplott Wahre Klassiker altern nie: Arte zeigt alle drei Filme des Mafia-Epos „Der Pate“.

Gangster unter sich: Don Vito Corleone (Marlon Brando, r.) mit seinem jüngsten Sohn Michael (Al Pacino). © Paramount Pictures

Hochzeit bei der Mafia. Die Tochter des mächtigen Bosses Don Vito Corleone heiratet, und Hunderte geladene Gäste kommen: Politiker, Manager, Freunde der Familie. Im Hinterzimmer empfängt der von Marlon Brando elegant und eiskalt gespielte Chef des Clans einige Bittsteller. Sie erhoffen sich „kleine Gefälligkeiten“ wie Mord, Rache oder Erpressung. Don Vito, genannt der Pate, erfüllt die Wünsche je nach Geschäftslage und Höhe der Gage.

Der amerikanische Spielfilm „Der Pate“ aus dem Jahr 1972 von Regisseur Francis Ford Coppola entstand nach dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo. Das Meisterwerk füllte die Kinokassen in aller Welt, gewann drei Oscars und gilt als die Mutter aller Mafia-Filme. Die Handlung setzt 1945 in New York ein. Der Mafiosi Sollozzo, genannt „Der Türke“, schlägt Vito vor, als Partner in den Rauschgifthandel einzusteigen. Sollozzo handelt im Auftrag des konkurrierenden Clans der Familie Tattaglia. Vito lehnt ab, der Drogenhandel ist ihm politisch und moralisch zu heikel. Sein ältester Sohn aber, der Heißsporn Sonny, zeigt sich an dem Deal durchaus interessiert.

Dann geht es Schlag auf Schlag. Don Vito wird auf offener Straße von fünf Kugeln getroffen, überlebt den Anschlag schwer verletzt, ist danach nicht mehr der Alte. Sonny beginnt einen blutigen Rachefeldzug, Leichen pflastern seinen Weg. Da packt Vitos jüngsten Sohn Michael die Familienehre. Er erschießt den Gangster Sollozzom und einen korrupten Polizisten und muss nach Sizilien fliehen, wo die Corleones herkommen. Als auch Bruder Sonny von den Tattaglia-Leuten abgeknallt wird, kehrt Michael nach New York zurück und übernimmt als neues Oberhaupt die blutigen Mafia-Geschäfte. Al Pacino spielt überzeugend den Wandel Michaels vom nachdenklichen jungen Mann zum kühlen Killer. Der schreckt auch vor dem Mord an seinem Schwager nicht zurück.

Der opulente, knapp dreistündige erste Teil der Trilogie ermöglicht einen guten Einblick in das System der Mafia. Die beiden folgenden Teile der Familiensaga, nicht frei von sentimentalen Szenen, erzählen die Geschichte von Mord und Totschlag konsequent weiter. Ein Experte für organisiertes Verbrechen nannte Coppolas herausragendes Werk „den besten Werbespot für die Mafia, der je gedreht wurde“. Marlon Brando lehnte den Oscar für den besten Hauptdarsteller ab, protestierte damit gegen die anhaltende Diskriminierung der amerikanischen Urvölker durch die US-Behörden. Arte sendet die beiden anderen Teile an den kommenden Sonntagen.

„Der Pate I“, Sonntag 20.15 Uhr, Arte

zur Startseite