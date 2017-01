Der Krimi am Sonntag Staatsbürgerkunde im „Tatort“ Mit dem moralischen Zeigefinger nimmt der WDR seiner „Wacht am Rhein“ die Spannung.

Hatten wir das nicht erst?: Ein deutsches Opfer, ein ausländischer Verdächtiger, zwei politisch geforderte Kommissare, drumherum arabische Dealer sowie besorgte Bürger. Der „Tatort“ aus Köln vom Sonntag folgt dem Grundmuster des „Tatorts“ aus Frankfurt die Woche zuvor. Offenbar regiert beim WDR die gleiche Denke wie beim Hessenfunk. Nachrichtenthemen mit hoher Einschaltfrequenz sollen umgehend in Drehbuchstoff gegossen werden, für Quote und Bürgergewissen. Es gibt kein Abwarten mehr, kein Abstandgewinnen, um Facetten besser zu erkennen, Geschichten differenzierter anzulegen.

Der Haken an diesem vermeintlichen Erfolgsgenerator: Während in der Nachrichtensendung Kommentar und Interpretation weitgehend unterbleiben, werden ihnen im Spielfilm die Türen sperrangelweit geöffnet. Staatsbürgerkunde im Krimiformat. Schon bei Janneke und Brix in Frankfurt wurde der moralische Zeigefinger mahnend erhoben, in Köln zwar seltener, nervt aber dennoch.

Ausbaden müssen den politisch überfrachteten Auftrag aus der WDR-Intendanz die beiden Routiniers Freddy Schenk und Max Ballauf, wobei es Letzterem obliegt, den Klassenstandpunkt in empörten Sätzen klarzumachen: „Und was ist das für eine Truppe? Die Wacht am Rhein. Sind das alte Nazis, junge Nazis?“

Die beiden Kommissare ermitteln in einem Problemviertel. Überfälle und Einbrüche häufen sich. Der Kleinhandel hat hart zu kämpfen. Die Bürgerwehr „Wacht am Rhein“ rund um Hobby-Sheriff Dieter Gottschalk will für deutsche Ordnung sorgen. Beim Einbruch in ein Zoogeschäft wird geschossen. Der Sohn des Ladenbesitzers stirbt. Hat ihn der marokkanische Teenie-Einbrecher ermordet?

So widerspruchsfrei wie Drehbuchautor Jürgen Werner seine Figuren angelegt hat, so spannungsfrei bleibt der Krimiabend. Von Beginn an ist klar, dass der Mörder aus den Reihen der Bürgerwehr stammt. Interessant wird vor dem langweiligen Hintergrund der Nebenstrang um den von seinen eigenen Landsleuten düpierten, alteingesessenen marokkanischen Ladenbesitzer Adil Faras, der im Übereifer einen Unschuldigen in seinem Keller einsperrt. Hier werden wohltuende Nuancen sichtbar.

Der Montags-Effekt des Lehrstücks ist absehbar: Erneut dürften AfD-Parlamentarier bei Facebook posten: „Tatort hat sich für mich erledigt.“ Hasskommentare gegen die „GEZ Medien“ sind programmiert. Die aufklärerische Attitüde der WDR-„Tatort“-Macher verpufft im billigen Klischee.

