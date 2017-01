TV-Tipp Schießereien in Südtirol Im nächsten „Bozenkrimi“ der ARD wird die taffe Kommissarin Sonja Schwarz selbst zum Opfer und bekommt es zudem mit einem fiesen Mafia-Typen zu tun.

Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und ihr Kollege Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) müssen sich im neuen „Bozenkrimi“ unter anderem gegen einen Mafia-Killer wehren. Foto: dpa © dpa

Da hat eine junge TV-Kommissarin nach drei Folgen endlich ihr Privatleben halbwegs in den Griff bekommen, schon droht ihr der geliebte Gatte genommen zu werden. Und das nur, weil sie ihren Job so richtig gut machen will und damit einigen üblen Leuten in die Quere kommt. Wie es mit ihr, ihrem Liebsten und ihrem Leben weitergeht, zeigt „Der Bozen-Krimi“ am Donnerstag im Ersten.

Die hohen Berge stehen drohend, eine Straße windet sich hindurch, ein Wagen fährt schnell dahin. Drinnen sitzen die Kommissarin Sonja Schwarz und ihr Mann Thomas, als das Auto plötzlich ins Schlingern gerät und in einem Holzstapel zum Stehen kommt.

Während sie nahezu unversehrt aussteigt, wird er lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er sodann um sein Leben ringt. Ein Steinschlag war das nicht: Als ihr Kollege Matteo Zanchetti den Unfallort untersucht, findet er ein Projektil und ahnt nicht nur, dass es ein Mordanschlag war, sondern dass er auch noch ihm galt. Denn eigentlich hätte er im Wagen sitzen sollen, und nicht Sonjas Mann. Parallel dazu ermitteln Jonas Kerschbaumer und sein Vater im Fall des tödlich verunglückten Sohns einer Bergbäuerin. Der junge Mann fuhr bei einer rasanten Abfahrt mit dem Mountainbike direkt in eine heimtückisch gelegte Nagelfalle.

Dieser Nebenhandlung hätte es gar nicht bedurft, denn das eigentliche Geschehen ist schon spannend genug. Zumal in diesem Fall auch noch die Mafia samt einem Killer (den der Zuschauer allerdings schon gleich zu Beginn zu sehen bekommt) mit im Spiel ist und es immer wieder neue Wendungen gibt. Dazu kommt noch die eindrucksvolle Kulisse der Südtiroler Alpen, die von Kameramann Joachim Hasse immer wieder gekonnt eingefangen und in die Handlung eingewoben wird. Vor allem das Finale des Films, der mehr Tragödie ist als Krimi, ist dann in jeglicher Hinsicht der Gipfel. (dpa)

„Der Bozen-Krimi“, 20.15 Uhr, ARD

zur Startseite