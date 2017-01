Musiker kritisieren Arte für gekürztes „Elphi“-Eröffnungskonzert Der Kultursender sendete die komplette Eröffnung live – aber nur online. Im Fernsehen war nur ein Bruchteil zu erleben.

Namhafte deutsche Künstler haben sich beim deutsch-französischen Kultursender Arte über eine verkürzte Aufzeichnung vom Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie („Elphi“) in Hamburg beschwert. In einer Sendung am 15. Januar hatte Arte am Nachmittag eine 90-Minuten-Fassung des fast vier Stunden langen Konzerts vom 11. Januar, das Arte auf der digitalen Plattform „arte concert“ komplett gezeigt hatte, gebracht. Dabei hatte der Sender das Werk „Reminiszenz“ über den Hamburger Schriftsteller Hans Henny Jahnn, komponiert von Wolfgang Rihm, weggelassen.

„Was für ein Eigentor, den einzigen Klang des 21. Jahrhunderts aus der Wiedergabe des Eröffnungskonzertes zu streichen“, schrieben der Direktor der Musikabteilung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München, Peter Michael Hamel, der Präsident der Freien Akademie der Künste in Hamburg, Ulrich Greiner, und der Vorsitzende der Sektion Musik der Hamburger Akademie, Manfred Stahnke, in einem Offenen Brief an den Sender. Ein ganzer Berufsstand sei betroffen und „empört über eine Absetzung, die einer Zensur gleichkommt“.

Arte-Sprecherin Claude-Ann Savin entgegnete dem von 40 Künstlern unterzeichneten Brief, dass der Sender am 11. Januar das Konzert komplett live auf „arte concert“ übertragen habe. Außerdem sei die Übertragung 90 Tage lang in der Mediathek vollständig abrufbar. Der Sendeplatz am Sonntag um 17.40 Uhr, wie am 15. Januar, biete nur einen Raum von insgesamt 90 Minuten Sendezeit. Deshalb habe Arte nur noch einmal das erste und das letzte Werk des gesamten Konzerts zeigen können. (dpa)

