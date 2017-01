Kriminalistischer Dienst an der Kunst In Hannover wurde ein Bild des „Brücke“-Malers Karl Schmidt-Rottluff als Nazi-Raubkunst enttarnt. Jetzt geht es zurück an die Erben.

Geht zurück an die Erben des jüdischen Besitzers: „Marschlandschaft mit rotem Windrad“ © Sprengel Museum Hannover/VG Bild Kunst

Lila Wolken, ein braunes Fischerhaus am Ufer eines tiefblauen Sees, in dem sich ein rotes Windrad spiegelt. 1922 hatte Karl Schmidt-Rottluff, Mitbegründer der Künstlergruppe „Brücke“, dieses Aquarell gemalt. Unter dem Namen „Marschlandschaft mit rotem Windrad“ ist es im Werkkatalog des expressionistischen Malers verzeichnet, der 1976 in Berlin verstarb. Anschauen kann man sich das Bild im städtischen Sprengel-Museum in Hannover, aber möglicherweise nicht mehr lange: Die „Beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter“ – auch als Limbach-Kommission bekannt – hat der Stadt eine Rückgabe des Gemäldes empfohlen: an die Erben des jüdischen Fabrikantenehepaars Max und Margarethe Rüdenberg, denen das Bild bis in die späten 1930er-Jahre hinein gehörte.

Schwieriges Unterfangen

In geradezu kriminalistischer Kleinarbeit prüfte die Limbach-Kommission anderthalb Jahre lang die Provenienz des Bildes. Damit beauftragt worden war sie von den Erben der Familie Rüdenberg und der Stadt Hannover, die seit einer Schenkung 1969 im Besitz großer Teile der Sprengel-Sammlung ist. Beide Seiten hatten sich zuvor nicht auf eine Rückgabe einigen können, weil die Stadt bezweifelt, dass sich das Windrad-Aquarell von Schmidt-Rottluff jemals im Besitz der Rüdenbergs befunden hat. Tatsächlich erwies sich die Erforschung der Herkunft des Bildes als schwieriges Unterfangen, lagen doch für die Zeit zwischen seinem Entstehen 1922 und dem Erwerb durch den Schokoladenfabrikanten Sprengel im Jahre 1939 keine Kauf- oder Verkaufsdokumente vor. Auch existiert kein Inventarverzeichnis der Rüdenberg-Sammlung mehr. Die Kommission konnte lediglich auf wenige Notizen, Briefe und Katalogvermerke zurückgreifen.

Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Frage, ob Rüdenberg das Bild überhaupt jemals besessen hatte, war dabei der Katalog für eine Schmidt-Rottluff-Retrospektive im Jahre 1969. Darin wird hinsichtlich der Provenienz des Windrad-Bildes als Erstbesitzer genannt: „Max Rüdenberg, Hannover-Limmer (wahrscheinlich aus einer Ausstellung der Kestner-Gesellschaft)“.

Ein weiteres Indiz findet sich auf einer Inventarkarte für das Schmidt-Rottluff-Aquarell aus der Sammlung von Bernhard Sprengel. Darauf heißt es: „Erworben bei Pfeiffer, Hannover, 1939. Vorbesitzer: unbekannt“. Das letzte Wort ist nachträglich durchgestrichen und korrigiert worden in: „Familie Max Rüdenberg, Hannover-Limmer“. Verfasst hatte die Korrektur in den 1960er-Jahren Margrit Sprengel, die Ehefrau des Sammlers. Auch der Hinweis darauf, dass Sprengel das Bild 1939 von einem „Pfeiffer“ erworben hat, legt den Vorbesitz des jüdischen Sammlers nahe. Offensichtlich handelte es sich um den Hannoveraner Kunsthändler Erich Pfeiffer, mit dem in jener Zeit auch Rüdenberg in Geschäftsbeziehung gestanden haben soll. Die Limbach-Kommission hält es daher für „in hohem Maße wahrscheinlich“, dass Pfeiffer das Aquarell von Rüdenberg gekauft oder in Kommission genommen habe.

Den Einwand der Stadt Hannover, dass der jüdische Sammler das Bild ja auch bereits vor 1938 verkauft haben könnte, man in diesem Fall also nicht von einem Zwangsverkauf sprechen könne, wies die Kommission zurück: Über Verkäufe aus dieser Zeit ist nichts bekannt, auch habe die wirtschaftliche Situation der Familie dies zu einem früheren Zeitpunkt nicht notwendig gemacht. All dies, so fasst es die Limbach-Kommission zusammen, würde „eine starke Vermutung für das Eigentum Max Rüdenbergs an dem Aquarell rechtfertigen“. Konkrete Tatsachen, die gegen diese Vermutung sprechen, seien zudem nicht vorgelegt worden, weshalb man der Stadt eine Rückgabe des Bildes empfehle.

Verkauf aus wirtschaftlicher Not

Max Rüdenberg hatte Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Import- und Reinigungsunternehmen für chinesische Daunen und Bettfedern in Hannover gegründet. Die Firma war wirtschaftlich sehr erfolgreich, ihr Chef engagierte sich auch kommunalpolitisch – er war Stadtrat – und als Mäzen. Zusammen mit seiner Ehefrau Margarethe baute er eine wertvolle Sammlung mit Schwerpunkt Ostasiatika auf, die aber auch moderne Kunstwerke enthielt. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 emigrierten die Kinder der Rüdenbergs ins Ausland, während die Eltern in Hannover blieben. Nach den 1938 den Juden auferlegten Vermögens- und Sonderabgaben geriet das Fabrikantenehepaar jedoch in wirtschaftliche Schwierigkeiten und begann damit, Teile seiner Sammlung zu verkaufen. 1942 wurde die verbliebene Sammlung enteignet. Ein Jahr zuvor waren Max und Margarethe Rüdenberg nach Theresienstadt deportiert worden, wo sie später umkamen.

