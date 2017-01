TV-Tipp Immer beißen, immer siegen Er war Witzfigur, Weiberheld und Wirtschaftsboss, nun wird er Präsident. Kurz vorm Amtsantritt fächert Arte das Leben von Donald Trump auf.

Im Wahlkampf hat Donald Trump versprochen, „Amerika wieder groß zu machen“. Wer ist der Mann hinter den markigen Worten? © reuters

An einem der glanzvollsten Abende in Washington erlebte Donald Trump sein persönliches Fiasko. Der Unternehmer hatte mehrfach darüber gelästert, ob US-Präsident Obama ein richtiger Amerikaner sei. Nun, im April 2011 beim glamourösen Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus, schlug Obama zurück. Vor der politischen Elite und allerhand Prominenz goss er lässig Kübel voll Spott über Trump, der im Publikum saß, versteinert vor Wut. Womöglich hat der Gedemütigte schon damals Rache geschworen. Und nun ist es so weit. Wenn Trump an diesem Freitag das Präsidentenamt übernimmt, dann zahlt er es somit auch dem Establishment heim, das ihn lange verlacht, ja verachtet hat.

Denn das lernte der Sohn eines Bauunternehmers von klein auf: immer kämpfen, immer beißen, immer siegen – oder so tun, als sei man Gewinner. Die Arte-Dokumentation „Präsident Donald Trump“ zeichnet an diesem Dienstag den Lebensweg nach: vom Sohn aus reichem Haus zum Firmenmogul in Manhattan. Der Film zeigt Bilder aus der New Yorker Militärakademie, wo Prügel und Schikanen zum Alltag gehörten. Trump mochte Ordnung und Klarheit und dass es für alles Mögliche Medaillen gab. Einstige Rekruten sagen über ihren früheren Kameraden, er rede noch heute so wie damals in den Sechzigern.

Zu Wort kommen auch Banker, hochrangige Ex-Mitarbeiter und die Teilnehmerin einer TV-Show, die Trump moderierte. Er weiß: Prominenz kann einen retten. Dass die „Marke Trump“ überall bekannt war, half ihm, Milliardenpleiten ebenso abzuschütteln wie Frauenskandale.

Selbst wenn man einiges schon wusste: Regisseur Michael Kirk gelingt ein Porträt, das Trumps Berufs- und Privatleben pointiert auffächert. Weil sein Gehabe ihn vielen unbegreiflich macht, sind die Aussagen naher Weggefährten besonders aufschlussreich. Den Typ mag man ablehnen, aber spätestens jetzt sollte man sich mit Trump auseinandersetzen.

„Präsident Donald Trump“, 20.15 Uhr, Arte

zur Startseite