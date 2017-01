Endlich ein Zimmer für mich allein Elena Ferrante legt mit ihrer Neapolitanischen Saga nach und skizziert auf sehr vielen Seiten eine Welt aus Schweiß, Verrat und Gewalt.

Wie in Elena Ferrantes Büchern und alles andere als ein Idyll: Straßenszene im Neapel der frühen Sechziger, als Pferdekarren noch zum Stadtbild gehörten. © imago stock&people

Nun liegt das zweite Buch der Neapolitanischen Saga von Elena Ferrante auf Deutsch vor. Inzwischen weiß die Welt, dass Frau Ferrante eigentlich Anita Raja heißt und damit eines der letzten Geheimnisse des Literaturbetriebs gelüftet ist. Das allergrößte Rätsel jedoch, das in der Antwort auf die Frage besteht, warum Bücher über das geheime Leben des Waldes und den Charme des Darmes jahrelang Bestsellerlisten anführen, wird wohl auch weiterhin ungelöst bleiben.

Ein ebenso böser wie kluger Mensch hat über Elena Ferrante und den Erfolg ihrer Bücher geschrieben, dass sie Romane verfasst für Leute, die eigentlich nicht lesen. Das stimmt. Und stimmt auch wieder nicht. Ja, sie sind nicht sehr anspruchsvoll geschrieben; ohne Mühe oder viel Nachdenken kann man der linear erzählten Geschichte folgen. Und dennoch nehmen einen die Bücher gut mit. Zum einen, weil einem die Figuren vertraut werden wie Familienmitglieder. Zum anderen, weil man konfrontiert wird mit einem unbekannten und extremen Leben am südlichen Rand des italienischen Stiefels.

Geprägt von der Armut

In der Tat scheinen Ferrantes Figuren in der Übersetzung von Karin Krieger direkt von den übel riechenden neapolitanischen Straßen ins Buch gesprungen, haben noch Schweiß auf der Stirn und Dreck unter den Fingernägeln. Man glaubt, den Haarlack zu riechen, mit dem sich Lila und ihre Freundin Elena ihre Frisuren schön gemacht haben, ihr billiges Parfum. Den ganzen fadenscheinigen Budenzauber, die Armut und das durch allgegenwärtige Gewalt geprägte Elend der einfachen Leute im Neapel der Sechziger.

Die Personage dieser Bücher hat keine Zeit und keine Muße für Bücher. Die Bewohner des Rione, eines Armenviertels von Neapel, lesen nicht einmal Zeitung. Hier geht es jeden Tag ums Überleben. Immer wieder von vorn. Der kräftezehrende Kampf ums Dasein ist das Einzige, was zählt. Bildung, Höflichkeit oder Anstand sind dabei überflüssiger Luxus. Lesen und Schreiben kann längst nicht jeder. Prügel austeilen dagegen schon. Reflektiertes Nachdenken gilt als Schwäche und unterbleibt deshalb. Und dennoch gibt es Ausnahmen: Die so verschiedenen Freundinnen Lila und Elena, deren Leben die Tetralogie erzählt. Die begabte und bildungshungrige Lila hat mit 16 den Lebensmittelhändler Stefano geheiratet und ihren Traum von der weiterführenden Schule begraben. Im Geschäft ihres Schuhmacher-Vaters hat sie heimlich eigene Modelle ganz besonderer Schuhe entworfen und von eigener Hand gefertigt.

In jedem anderen Unterhaltungsroman für die weibliche Leserschaft würde aus ihr nach etlichen Intrigen eine ebenso kühne wie erfolgreiche Designerin. Nicht so bei Elena Ferrante. Die lässt Lila den ganzen Bettel hinwerfen und in der trotzig eingegangenen Ehe todunglücklich werden. Bereits auf der Hochzeitsreise setzt es Schläge. Ihr erstes Kind verliert sie nach zehn Wochen Schwangerschaft. Doch nicht nur sie wird verprügelt – bald ohrfeigt sie regelmäßig ihren Mann und lebt in einer heimlichen Beziehung zu Nino, der großen Liebe ihrer besten Freundin Elena, ihre verborgenen Gefühle aus. Nicht ohne Folgen.

Auf vielen – zu vielen? – Seiten des Romans breitet Elena Ferrante das alltägliche Klein-Klein aus, das das Leben der Menschen im Rione ausmacht. In dieser von Männern dominierten Welt regieren Eifersüchteleien, Leidenschaften, Neid, Missgunst, Hass – stets befeuert von boshaftem Klatsch und Tratsch. Und immer wieder brutale Gewalt. Solidarität und Freundlichkeit? Fehlanzeige. Stattdessen Dreck, Lärm und die Mafia.

Die Schriftstellerin beschreibt ausführlich die wechselnden und wenig verlässlichen Allianzen zwischen Frauen und Frauen, Männern und Männern, Frauen und Männern. Das nimmt viel Raum ein, ermüdet zuweilen, weil man es gar so genau nicht wirklich wissen wollte und ohnehin ahnt, dass ein Kapitel weiter bereits der nächste Verrat lauert. „Dein ganzes Leben lang liebst du Menschen, von denen du nie wirklich weißt, wer sie sind. (…) Mal fängst du Schläge und mal Küsse“, sinniert Lilas Mutter passgenau.

Lilas Freundin Elena, die Lila immer um ihre Talente, ihre Kühnheit beneidet hat, geht weiter zur Schule und ist – wie im ersten Teil der Tetralogie – noch immer unglücklich in Nino verliebt, bis Lila sie auf drastische Weise davon kuriert. Sie schafft die Aufnahmeprüfung für eine Elite-Uni in Pisa und verlässt nach dem Abitur ihre kleine, grausame, dreckige Welt. Pisa wird ein Kulturschock für das junge Mädchen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie ein Zimmer für sich allein, ein Bett, das nicht am Morgen zusammengeklappt werden muss, damit die Familie Platz hat.

Nicht nur hier sind die Seiten biografisch grundiert, doch gerade hier besonders eindringlich. Elena Ferrante lässt ihr Alter Ego zwar nicht scheitern, ganz im Gegenteil, doch sie beschreibt das Leben in der Welt der angehenden Akademiker als anders bedrohlich: Elena gehört nicht wirklich dazu. Egal, wie sehr sie sich anstrengt, wie fleißig sie studiert, wie hervorragend ihre Noten auch sind. Ihr fehlt der Stallgeruch von Weltläufigkeit und Allgemeinbildung, sie schmatzt beim Essen und besitzt nur zwei zerschlissene Kleider und nicht mal einen Wintermantel. Eine stete, stille Angst bleibt ihr Begleiter.

Wiedersehen im Wurst-Kühlhaus

„Ich fürchtete mich vor denen, die ohne Unbefangenheit gebildet sein konnten.“ Und: „Auf der Landkarte des Status kannte ich mich nicht aus.“ Fünf Romanseiten widmet Elena Ferrante allein dieser zermürbenden Angst ihrer jungen Heldin. „Doch obwohl ich große Fortschritte gemacht hatte, war meine Sorge geblieben, nicht mithalten zu können, etwas Falsches zu sagen, zu verraten, wie unwissend und unerfahren ich gerade in den Dingen war, die alle wussten. (…) Ich würde immer Angst haben: Angst davor, einen falschen Satz zu sagen, einen übertriebenen Ton anzuschlagen, unpassend gekleidet zu sein, kleinliche Gefühle zu offenbaren, keine interessanten Gedanken zu haben.“

Und trotzdem schafft es Elena, die endlose Ahnenreihe von Analphabeten zu unterbrechen: Als Erste in ihrer Familie, ja im ganzen Rione, beendet sie ein Studium und krönt ihr Diplom mit Auszeichnung. Während nebenher sogar ihr erster Roman erscheint, ist Freundin Lila aus ihrer Ehe geflohen und schuftet jetzt in einer Mortadella-Fabrik, um sich und ihr uneheliches Kind durchzubringen. Das Wiedersehen der beiden Frauen im kargen Kühlhaus der Wurstfabrik nach Jahren der Sendepause ist wenig romantisch, doch von der alten eifersüchtigen Vertrautheit geprägt. Trotz einiger Vorbehalte – Längen im Mittelteil – darf man gespannt sein auf die nächsten beiden Bände.

Elena Ferrante: Die Geschichte eines neuen Namens. Roman, Suhrkamp, 623 Seiten, 25 Euro

