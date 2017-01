Dunkles Treiben hinter glitzernden Fassaden Ein Mann wurde einst adoptiert und tötet später den Mann, der ihn aufzog. So etwas gibt es vermutlich nur im TV-Krimi.

Ein Glück, dass die Polizei flink reagiert: Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) hat die Journalistin Banu Karacay (Pegah Ferydoni) gerade noch rechtzeitig gerettet. Foto: ARD Degeto © ard degeto/gvºlnur kilivß

Nach dem Fall „Ein Dorf unter Verdacht“ vor einer Woche gibt es gleich einen zweiten Film aus der Reihe „Mordkommission Istanbul“. Keine drei Wochen ist Riza Bastürk aus dem Gefängnis entlassen, da wird er von einem Straßenjungen gefunden – tot im Gebüsch am Bosporus liegend. Er war zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er den berühmten Sternekoch Süleyman Çamlik ermordet hat. Ins Visier der beiden Kommissare Özakin und Tombul geraten nicht nur der leibliche Vater von Bastürk, sondern auch Çamliks Witwe Güley und ihr Sohn Deniz, für den Bastürk lange wie ein Bruder war. Bis Deniz klar wurde, dass Riza viel mehr Talent besaß als er selbst. Die Ermittler finden bald heraus, dass das Restaurant der Camliks in existenziellen Schwierigkeiten steckt und Deniz dunkle Geschäfte (Stichwort: Straßenkinder und angebliche Wohltätigkeit) hinter der glitzernden Fassade seines Sternerestaurants betreibt. Dieser Fall ist deutlich konventioneller gestrickt als der letzte, der ein so brisantes Thema wie Homosexualität in der Türkei behandelt hat. Hier geht es um eine andere Art von Familientragödie: Ein Ziehvater wird ausgerechnet von seinem Ziehsohn ermordet, und der leibliche Sohn soll diesen wiederum ermordet haben, weil er in ihm zunehmend einen Konkurrenten sah. Das hätte durchaus spannend inszeniert werden können, zumal auch noch eine hartnäckige Journalistin entführt wird. Aber heraus kommt lediglich eine mäßige Geschichte mitsamt viel Herumgeballere und gestelzten Dialogen.

Ärgerlich ist auch der Umstand, dass der Kommissar und die Pathologin irgendwie ständig aneinander vorbeiagieren und noch nicht mal ein gemeinsames Essen auf die Reihe kriegen. Ein paar mehr Impulse hätten diesem Film ganz sicher nicht geschadet. Hier zeigt sich einmal wieder, dass perfekt deutschsprachige Schauspieler (mitsamt einigen deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit und Korrektheit) als Ermittler an ausländischen Schauplätzen vollkommen deplatziert wirken. (dpa)

„Mordkommission Istanbul: Der verlorene Sohn“,

20.15 Uhr, ARD

zur Startseite