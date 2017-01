Die Welt ist nicht genug Am Staatsschauspiel Dresden kreiert Philipp Stölzl eine tiefsinnige Karl-May-Komödie.

Götz Schubert (l.) spielt einen Karl May am Staatsschauspiel Dresden, der sich als Träumer wie Held inszeniert. © Krafft Angerer

Ein Original Bärentöter ist keine Waffe für jedermann. Man muss das Gewehr erst mal hochwuchten, in Position bringen, und, fast am wichtigsten: dabei majestätisch und mutig aussehen. Vor einem naiv gemalten Westernprospekt schmeißt sich Dr. Karl May in Schale und reckt mit aller Kraft die monströse Flinte in die Höhe. Der Fotograf ist extra aus Linz gekommen, um den aufstrebenden Autor aufs Bild zu bekommen für die Titelbilder seiner Reiseromane. Er ist tief beeindruckt, wie May vom Western- ins Orientkostüm schlüpft und dabei prahlt, wie viele Sprachen er beherrscht. „Dazu drei südamerikanische Dialekte!“ Das ist keiner, der Lügengeschichten erzählt, um andere zu manipulieren. Der glaubt sich das selbst.

Es hätte durchaus passieren können, dass „Der Phantast“ am Staatsschauspiel Dresden scheitert. Es ist selten eine gute Idee, emotional aufgeladene Historienbruchstücke im Theater zu verwursten – zu verlockend ist die Kitschfalle. Und dann ausgerechnet Karl May! Geboren in Hohenstein-Ernsttal, gestorben in Radebeul. Seine Geschichten kennt jedes Kind, und welcher Dresdner, ob alt oder jung, hat noch nie Winnetou über die Felsenbühne Rathen galoppieren sehen? Diesen Mythos kann man entweder immer wieder reproduzieren oder spöttelnd brechen. Beides wäre mit Sicherheit schiefgegangen. Philipp Stölzl tut nichts dergleichen. Es war ein feiner Schachzug des Staatsschauspiels, diesen Regisseur an Land zu ziehen, der neulich erst Winnetou neu verfilmt hat, der Dreiteiler lief zu Weihnachten vielbeachtet im Fernsehen. Stölzl ist ein Kenner und Verehrer von May, im SZ-Interview nannte er ihn einen „der großen romantischen Utopisten des 19. Jahrhunderts“. Vielleicht hat das dafür gesorgt, dass Karl May in „Der Phantast“, der am Freitag Premiere hatte, so greifbar, ja liebenswert rüberkommt, ohne zum Helden zu werden.

So sah doch Gojko Mitic aus!

Aus dem Stücktext von Jan Dvorak macht Stölzl eine kunstfertige, tiefsinnige Komödie. Er hat aber auch einen großartigen Hauptdarsteller: Götz Schubert spielt den Träumer May, der sich lieber gedanklich zu den Apachen zaubert, als sich mit seiner ihn anödenden Ehe auseinanderzusetzen. Er spielt hochgradig komödiantisch und tragisch zugleich, ironisiert die Figur, ohne sie zu verraten. Schubert ist ein Glücksgriff, ebenso wie Nele Rosetz als Mays hysterisch-genervte erste Frau Emma, die er bald gegen Klara eintauscht. Laina Schwarz spielt diese nicht ohne Komik.

„Mein Publikum ist die Menschheit in einem idealen Sinne.“ May ist ein Kauz, ein irres Genie, dem seine Welt nicht genug ist, zumindest nicht das Zimmerchen in Radebeul. „Ich“ prangt knapp zwei Stunden lang über der Bühne, denn es geht nicht nur um getätigte oder nicht getätigte Reisen, sondern um die universelle Suche nach sich selbst, die andere vermutlich weniger spaßerfüllt unternehmen, als es Karl May tat. Welche Kraft Fantasie haben kann, das erzählt die Inszenierung fast beiläufig philosophisch. Stölzl als Film- und Opernregisseur schafft auf der Bühne von Heike Vollmer Illusionseffekte mit Kinowirkung, die schnurstracks Erinnerungen wachrufen. Wenn Ahmad Mesgarha mithilfe dreier Haarteile in einer Sekunde zu Winnetou wird, aht und oht es im Saal, so sah doch Gojko Mitic aus! Bei aller Redundanz des May-Werks, trotz der kaum mehr ohne Ironie sehbaren Filme und der Pappkulissen von Sägeberg bis Rathen – man darf doch bitte noch an das Schöne glauben! Daran, dass der Häuptling der Apachen in den Armen seines Bruders aus Radebeul stirbt. „Nicht wahr, nun kommen die Worte vom Sterben?“ May glaubte an die Kraft der Geschichten, als der Begriff postfaktisch noch nicht erfunden war. Dafür feiert Stölzl ihn.

Auf die Hommage folgt die Zertrümmerung: Karl May im freien Fall. Zwischen Kritikern und Anwälten geht er in der einzigen metaphorisch etwas überladenen Szene auf die Knie. Der Phantast steht allein im kalten Licht, gealtert, geläutert. Bloß nicht frei von der großen Idee, dass die Realität nicht reicht.

Wieder am: 16.1., 19.30 Uhr, 22.1., 16 Uhr sowie 24. und 31.1., jeweils 19.30 Uhr. Karten: 0351 4913555

