„Bei uns scheitert keine gute Idee an den Finanzen“

„Sachsen ist ein Bundesland mit höchsten Kulturausgaben. Das ist kein Ruhekissen, sondern Herausforderung an Qualität und Erhalt der Vielfalt im gesamten Land“, sagt Kunstministerin Eva-Maria Stange. Die Ausgaben für Kunst und Kultur steigen 2017 so stark wie seit Jahren nicht mehr – dank des Zuwachses um 12,6 Millionen Euro auf 213,4 Millionen Euro. © Sven Ellger

Sachsen gibt 2017/18 mehr Geld für die Kultur aus. Am Dienstag verkündete Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD), dass vor allem ländliche Kultureinrichtungen vom Millionensegen profitieren. Anlass für die SZ, mit der Ministerin darüber zu reden, warum nicht nur Theater und Museen, sondern auch Zoos, Bus und Bahn sehr wohl ihr Beritt sind.

Frau Stange, 70 Prozent der Sachsen leben außerhalb der Zentren, wo relativ wenig Kultur angeboten wird – was ist gegen diese Unterversorgung zu tun?

Widerspruch meine Herren: Von Unterversorgung kann keine Rede sein. Ich finde, man muss die Gesamtheit der Angebote sehen, die hochqualifizierte Soziokultur in der Fläche des Landes als auch die Theater und Orchester in den urbanen Zentren. Der Großteil der Bevölkerung ist ja mobil. So fährt der Görlitzer auch mal in die Semperoper, während der Dresdner die Krabatmühle in Schwarzkollm besucht. Grundversorgung bedeutet für mich nicht die Menge an Angeboten, sondern die Vielfalt und Qualität, die es zu erhalten gilt.

Ist es kein Missverhältnis, dass die großen Einrichtungen in Dresden so viele Landesmittel erhalten wie alle anderen Einrichtungen übers Kulturraumgesetz?

Alle Bürger profitieren davon, dass wir in Dresden die Semperoper oder die Kunstsammlungen finanzieren. Unter anderem deshalb, weil die Touristen, die nach Dresden kommen, auch nach Meißen oder ins Erzgebirge fahren, wenn sich diese Regionen gut vermarkten. Wichtig ist, dass es in den ländlichen Regionen ein starkes Bewusstsein für Kultur als Standortfaktor gibt. So legt der Kulturraum Oberlausitz sehr viel Wert darauf, den Kulturraumetat mit eigenen Mitteln anzureichern, um seine facettenreiche Kulturlandschaft zu erhalten und auszubauen. Das geht bei den Theatern los, aber ebenso hat man mit privater Unterstützung Initiativen wie den Kulturbus entwickelt. Dieser fährt verschiedene Einrichtungen an, sei es die restaurierte Klosterkirche in Kamenz oder ein hervorragend funktionierendes soziokulturelles Zentrum, um den Bürgern zu zeigen, was es alles an Angeboten gibt.

Haben Sie Verständnis, dass Zoos vom Kulturraumgesetz gefördert werden?

Absolut. Zoos wurden in die Förderung mit aufgenommen, weil sie Orte der Naturbildung und Veranstaltungsorte für alle Generationen sind. Ich finde richtig, dass vor Ort entschieden wird, wofür die Mittel ausgegeben werden: ob fürs Theater, regional bedeutsame Museum oder andere Einrichtungen, die für das Heimatgefühl und Vermittlung kultureller Werte wichtig sind.

Als Folge haben fast alle Theater Haustarifverträge mit Gehaltsverzicht und weniger Spieltage. Ist das sinnvoll?

Die Zahlen etwa der Lausitzer Bühnen zeigen: Die Besucher kommen. Die Spielstätten tauschen sich gut aus. Die Qualität ist gut. Ja, die Haustarifverträge sind ein Ärgernis. Seit Jahren fordere ich die Kulturräume auf, sich schrittweise von diesen zu verabschieden. Mit ihnen ist es nicht nur schwierig, gute Künstler zu gewinnen. Laufen die Verträge aus, stehen die Häuser vor enormen Belastungen, weil der inzwischen stark gestiegene Tarif zu zahlen ist.

Das Geld reicht also schon fürs Vorhandene nicht, geschweige denn für Neues.

Es müssen auf allen Ebenen Prioritäten gesetzt werden. Der Freistaat beteiligt sich ja über das Kulturraumgesetz an der Finanzierung der Kultur im gesamten Land. Diese Konstruktion verteidige ich vehement. Sie lässt einerseits die Freiheit, unter regionalen Bedingungen zu entscheiden. Ob Kirchenmusik wichtiger ist als der Zoo, das kann ich nicht von Dresden aus festlegen. Auf der anderen Seite lassen wir die Kommunen nicht alleine bei ihrer Kulturfinanzierung. Auf diese Art und Weise blieb die große Vielfalt erhalten. Und einige Kulturräume bauen vor. So hat die Oberlausitz einen Teil der Gelder für neue Initiativen reserviert. Das Land unterstützt diese Bemühungen, indem erneut die Kulturraummittel um drei Millionen auf nunmehr 94,7 Millionen Euro angehoben wurden.

Erste Erhöhungen 2005 um zehn Millionen nutzten Kommunen, um Eigenmittel zu senken. Wie verhindert man das?

Genau an dieser Stelle greift das Gesetz. Der Kulturraum muss mindestens ein Drittel der Gesamtausgaben selbst finanzieren, um den Rest vom Freistaat zu bekommen. Nun gibt es auch Räume wie das Erzgebirge/Mittelsachsen, die mehr als das nötige Drittel der Ausgaben selbst finanzieren. Ich hoffe auf deren politische Klugheit, dass sie jetzt mit unserer Erhöhung ihren eigenen Anteil nicht verringern. Dann würden beispielsweise die Mittel reichen, um endlich daranzugehen, die Haustarifverträge schrittweise abzulösen. Ich habe versprochen, dieses Szenarium zu moderieren. Wenn es gelingt, einen Maßnahmeplan zu erstellen, dann werde mich dafür einsetzen, dass wir die Kulturraummittel weiter erhöhen, um den umsetzen zu können.

Das ist eine Vision für Kultur im ländlichen Raum. Haben Sie eine zweite?

Keine Sorge, ich habe mehrere. Das Entscheidende für Kultur auch im ländlichen Gebiet ist die gebotene Qualität. Nur wenn diese stimmt, kommen die Besucher, sonst fahren sie weiter – etwa nach Leipzig. Deshalb kann ich nur appellieren, auch Landesangebote zu nutzen, um in Qualität zu investieren. Wir haben beispielsweise die Landesfachstelle für Museumswesen, die helfen kann, Museen so attraktiv zu gestalten, dass sie überregional Interesse finden. Der Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien geht da einen guten Weg. Jede geförderte Einrichtung muss innerhalb von zwei Jahren nachweisen, dass sie von überörtlicher Bedeutung ist. Auf dieser Grundlage wird neu entschieden. Die Evaluierung des Kulturraumgesetzes hat diese Nachweispflicht allen Kulturräumen empfohlen.

Sie loben die Soziokultur in Sachsen. Weil sie Ihnen die Arbeit abnimmt?

Nein, weil sie tatsächlich sehr gut aufgestellt ist. Der Landesverband für die Soziokultur hat frühzeitig Standards gesetzt, damit nicht alles, was möglich ist, unters Dach der Soziokultur gepackt wird. Eine unserer Möglichkeiten, Qualität in allen Kulturbereichen zu verbessern, ist, dass wir die Handlungsspielräume der Landesverbände wie Musik- und Literaturrat erweitert haben. Sie erhalten seit 2015/16 mehr Geld, um ihre Arbeit zu stärken. Ebenso neu ist eine Gastspielförderung für freie Theater bei der Kulturstiftung über 120 000 Euro, damit neue Stücke mehr als nur ein paarmal nach der Förderung durch die Kulturstiftung im Land aufgeführt werden können. Zwei neue institutionelle Förderungen kommen 2017 dazu: das Kurzfilmfestival „kurzsuechtig“ in Leipzig und der Verein Meetingpoint Music Messiaen in Görlitz. Wir versuchen mehr als in den Vorjahren, grundlegende Strukturen, die speziell auch der Kultur im ländlichen Raum zugutekommen, zu stärken. Um gut 1,3 Millionen Euro hat der Landtag die allgemeine Kulturförderung aufgestockt.

Wie können Menschen ohne Auto zu den Kultureinrichtungen gelangen?

Ja, die Frage der Mobilität ist ein weiteres großes Problem. Wenn zu selten Bus und Bahn fahren, dann ist es für Kinder wie Ältere schwierig, die Einrichtungen zu erreichen. Deshalb gibt es zusätzliche, zweckgebundene Mittel für Mobilität in den Kulturräumen in Höhe von 300 000 Euro. Dafür können sofort Förderanträge im Ministerium gestellt werden. Damit sollen sowohl die Menschen wie auch die Kulturangebote selbst mobiler werden. Ähnlich dem Bildungsticket, das von meinem Kollegen, Verkehrsminister Dulig, verhandelt wird. Es soll über den Radius des territorial begrenzten Schülertickets hinausgehen.

Wenn dort aber gar kein Linienbus, gar keine Bahn mehr fährt, was dann?

Dann brauchen wir Angebote wie den Kulturbus, der den Interessierten zur Einrichtung bringt. Wenn Klassen das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden oder das Theater in Zwickau besuchen wollen, können sie sich an den Kulturraum wenden, um so einen Kulturbus zu nutzen. Ebenso brauchen wir Mittel, um die Künstler in die Lage zu versetzen, zu ihrem Publikum zu fahren. Die Neue Lausitzer Philharmonie macht für Schüler viele Angebote. Aber die Reisen zu den Schulen kann sie nicht dauerhaft aus ihrem Etat bestreiten. Diese Varianten sollen getestet werden.

Eine Kunstministerin sorgt für einen besseren ÖPNV – verkehrte Welt, oder?

Unser Land verändert sich, darauf müssen wir reagieren. Es gibt aber noch genügend andere Baustellen: Das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ ist so erfolgreich, dass wir jetzt die Mittel für die Musikschulen um 425 000 Euro erhöht haben und den kleinen Orchestern den Ankauf von Instrumenten mit 300 000 Euro erleichtern. Immer mehr Kinder möchten ein Instrument spielen. Künftig möchte ich, dass wir„JeKi“ erweitern können, sodass jede Grundschule, die ihren Schülern das Erlernen eines Instrumentes ermöglichen will, am Projekt teilnehmen kann. Genauso positive Aspekte auf die Persönlichkeitsentwicklung kann das Theaterspielen haben. Deshalb unterstützen wir das Projekt „Theater und Schule“. Die Koordinierungsstelle dafür ist seit diesem Jahr an den Landebühnen etabliert. Die professionellen Schauspieler gehen in die Schulen, arbeiten mit den Kindern etwa im Rahmen der Ganztagsangebote. Das Schülertheatertreffen ist wieder in Gang gesetzt worden. Die Kooperation mit den Schulen funktioniert gut.

Wenn Sie schon in anderen Ressorts wildern, dann wäre das mangelnde Breitband-Angebot eine Aufgabe!

Ohne schnelles Internet ist vor allem der ländliche Raum auch kulturell abgehängt. Beim Breitbandausbau hat der freie Markt in vielen Regionen versagt. Deshalb fördert jetzt das Wirtschaftsministerium den Breitbandausbau. Denn wie soll gerade jemand im ländlichen Raum kreativ arbeiten, wenn das Internet zu langsam ist?

In Gegenden wie der Lommatzscher Pflege ist das Kulturangebot dünnst. Wie wäre es, gezielt Impulse zu setzen?

Nein, vor Ort muss das Bedürfnis da sein, etwa die Elbland Philharmonie mit ihren guten Angeboten einzuladen. Sie können nichts implementieren, was nicht vor Ort gewachsen ist. Ich nehme Ihre Anregung gern auf, um zu prüfen, warum unsere zahlreichen Fördermöglichkeiten dort nicht wirksam sind. Wir haben ja alle Instrumente. Bisher ist keine gute Idee vor Ort daran gescheitert, dass man keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden hat. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade aus dem Kulturraum Meißen/Elbtal/Sächsische Schweiz selber mehr kulturelle Förderung kommen müsste.

Das Gespräch führten Bernd Klempnow und Oliver Reinhard.

