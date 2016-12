Kündigungen bei Globalfoundries Dresdens größte Fabrik setzt den Stellenabbau vor Weihnachten fort. Doch so stark wie angekündigt wird er wohl nicht.

Mitarbeiter von Globalfoundries im Reinraum in Dresden. © dpa

Schlechte Nachricht in der Adventszeit: An diesem Mittwoch sollen Beschäftigte im Mikrochip-Design bei Globalfoundries Dresden Kündigungen bekommen. Der Betriebsratsvorsitzende Ralf Adam bestätigte SZ-Informationen, nach denen eine Gruppe von Mitarbeitern betroffen sei, sprach aber von einer Zahl „im unteren zweistelligen Bereich“. Im nächsten Quartal dürfte es dann eine größere Gruppe von Beschäftigten in der Chip-Produktion treffen. Die Kündigungen gehören zu dem großen Personalabbau, den Geschäftsführer Rutger Wijburg zu Anfang Oktober vorigen Jahres angekündigt hatte.

Wijburg hatte damals in Mitarbeiterversammlungen angekündigt, dass die Firma sich von rund 700 Mitarbeitern trennen werde. Als Erste mussten Hunderte Leiharbeiter gehen. Ende vorigen Jahres hatte das Unternehmen in Dresden 3 765 eigene Beschäftigte, das Ziel hieß rund 3 300. Firmensprecher Jens Drews sagte der SZ am Montag, der Stellenabbau werde wohl „deutlich“ geringer ausfallen als ursprünglich angekündigt. Darüber werde weiterhin mit dem Betriebsrat verhandelt. Das Unternehmen hat nun rund 3 500 Beschäftigte.

Streit um Abfindungen

Betriebsrat und die zuständige Chemiegewerkschaft IG BCE hatten gegen den Stellenabbau zwei Demonstrationen in der Dresdner Innenstadt organisiert und mit Verhandlungen eine Verzögerung erreicht. Eine Einigungsstelle unter Vorsitz des Richters Wulfhard Göttling kam nicht zu einer Einigung, sodass seit November noch über einen Sozialplan verhandelt wird. Der Betriebsrat versucht dort, möglichst hohe Abfindungen für den Fall von Kündigungen zu erreichen. Firmensprecher Drews wollte mit Hinweis auf die laufenden Gespräche keine neuen Zahlen nennen. Er widersprach jedoch einem Medienbericht, dem zufolge Globalfoundries zeitweilig die Ausbildung unterbrochen hatte. Vielmehr bilde das Unternehmen ständig aus und habe derzeit rund 50 Lehrlinge.

Betriebsrat Adam sagte, mit weniger als den 3 500 Beschäftigten könne das Unternehmen nach seiner Einschätzung die hohen Ziele nicht erreichen. Es seien bereits wieder Leiharbeiter im Unternehmen, die Auftragslage sei sehr gut. Die Chipfabrik sei „auf einem sehr guten Weg, nur leider nicht in der Personalpolitik“.

