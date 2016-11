Krematoriums-Post sorgt international für Aufsehen Britische Portale berichten über die missverständlichen Zeilen des Meißner Stadtrats Jörg Schlechte.

Verquickung von Kanzlerin und Krematoriums-Post bei Express.co.uk.

Der erzkonservativen britischen Express-Mediengruppe ist traditionell jedes Mittel recht, um Deutschland und speziell seine Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in schlechtes Licht zu rücken. Anfang der Woche hat das zu der Gruppe gehörende Internetportal Express.co.uk nun einen Facebook-Eintrag des CDU-Stadtrates Jörg Schlechte aus Meißen hierzu genutzt. Dieser hatte auf den tätlichen Angriff eines Asylbewerbers gegen einen Richter mit einem Verweis auf die Internet-Seite des Meißner Krematoriums reagiert. Der Eintrag war so interpretiert worden, als ob Schlechte den Ausländer ins Krematorium schicken wolle. Der Christdemokrat dementierte dies jedoch und bezeichnete die Zeilen als „schlimmen Fehler“. Sie seien ganz anders gemeint gewesen.

Auf dem Internet-Portal der Express-Gruppe wird der Vorfall nun als bundespolitisch bedeutsam dargestellt. Merkel sei dadurch „gedemütigt“ worden, heißt es in der Überschrift. Der Missgriff eines Parteikollegen laufe parallel zu den immer lauter werdenden Rücktrittsforderungen. „Obwohl ein Mitglied von Merkels Pro-Einwanderungspartei, habe der Stadtrat sich nicht zurückhalten können, seine Empörung online auszudrücken.“ So wird auf der Seite Express.co.uk ausgeführt. Dabei unterlaufen dem Portal allerdings einige schwere Fehler. So wird Meißen in Hessen verortet und „Meissner“ geschrieben. Auch Jörg Schlechte selbst wird einmal irrtümlich als „Mr Schelte“ buchstabiert.

Die Seite Express.co.uk gehört dem Ranking vom September zufolge zu den zehn am meisten gefragtesten britischen Nachrichtenportalen im Internet. Täglich ist von knapp 1,5 Millionen Browsern auf das Angebot zugegriffen worden. Express setzt dabei vor allem auf sehr boulevardeske Inhalte. Den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union befeuerte die Zeitungsausgabe Daily Express mit einer als Kreuzzug für die Freiheit betitelten Unterschriftenaktion. (SZ/pa)

