Kommentar: Chance für einen Neuanfang verpasst Holger Gutte zum Seifhennersdorfer Stadtrat

Es ist die Chance für einen Neuanfang gewesen. Doch hierfür hätte es um Vergebung und ein Aufeinanderzugehen bedurft. Diese Chance ist auf der Stadtratssitzung am Donnerstagabend in Seifhennersdorf vertan worden. Die Kompetenzen von Bürgermeisterin Karin Berndt bleiben stark eingeschränkt. Seit Februar 2016 ist das nun schon so. Sie kann praktisch kaum noch irgendeine wichtige Entscheidung für die Stadt treffen. Das bedeutet Mehraufwand für eine eh schon überlastete Verwaltung und auch für die Abgeordneten. Und dabei gibt es in Seifhennersdorf im Vergleich zu anderen Orten so viel zu tun. Angesichts des eindeutigen Wahlsieges sollten sich die Fraktionen im Stadtrat zusammenraufen, dass Beste daraus machen und nach vorn schauen. Die Bürgermeisterin weiterhin zu boykottieren heißt auch, das Wahlergebnis und damit den Willen einer Mehrheit zu ignorieren. Soll das bis zur nächsten Wahl so gehen?

