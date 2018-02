Kommentar: Besser später als niemals Christian Köhler kommentiert die Erkenntnis, mit den Menschen zu reden.

Damit mich niemand falsch versteht: Ich bin froh, dass es die DDR nicht mehr gibt. Womöglich hätte ich sonst kein Abitur machen können und wer weiß, wie mein Leben überhaupt verlaufen wäre, wäre die Wende nicht gekommen. Fragt man aber die Leute in der Lausitz, hört man immer wieder Folgendes: Zu DDR-Zeiten, so glauben viele, sei es ihnen schlicht bessergegangen. Kaum Wartezeiten beim Arzt, die Busse fuhren, der Tante Emma-Laden im Dorf hatte zwar nicht viel, aber immerhin gab es ihn. Die Menschen hätten besser zusammengehalten, heißt es oft, und ja, jeder hatte irgendeine Arbeit. Nun ist es dem Menschen allerdings eigen, sich mehr an das Positive zu erinnern als an das Negative. Willkür, Unterdrückung sowie Denunziantentum gab es, Reise-, Rede- oder Pressefreiheit hingegen nicht. Noch mehr Fürchterliches ließe sich an dieser Stelle aufzählen.

In der Nachwendezeit lässt sich das Ganze eher umgekehrt beobachten. Hier verknüpfen meiner Wahrnehmung nach die Einheimischen eher Negatives als Positives mit den 1990er Jahren. Besser spät als nie wollen nun Politiker wissen, was die Menschen wirklich denken. Gut so! Mehr als 27 Jahre nach der Wende scheint es auch mehr als nur angebracht zu sein. So richtig und wichtig solche Gesprächsrunden aber sind, am Ende zählen besonders die Ergebnisse. Zur Erinnerung: Die Genossen waren und sind zwischen 2004 und 2009 sowie zwischen 2014 bis heute als Juniorpartner der CDU in sächsischer Regierungsverantwortung. Der Wähler, so lässt sich mutmaßen, will zumeist nicht nur über Probleme sprechen, sondern diese auch gelöst bekommen. Mehr Hausärzte, funktionierender öffentlicher Nahverkehr, Breitbandausbau, eine vernünftig bezahlte Arbeitsstelle und so weiter und so fort.

Bleibt zu hoffen, dass die Veranstaltung „Schlaglicht Nachwende“ der SPD nicht nur gegenseitiges Verständnis erzeugt, sondern auch zum Lösen von aktuellen Problemen führt. Und das besser schneller als niemals.

