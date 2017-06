Kommentar: Baut endlich Radwege mit Konzept Kay Haufe über aggressive Verkehrsteilnehmer.

Mobilität sieht heute völlig anders aus als noch vor 20 Jahren. Da hat man sich gern abgegrenzt als Auto-, Rad- oder ÖPNV-Fahrer. Inzwischen steigen viele Autofahrer auch gern aufs Rad oder in die Straßenbahn und müssten die Probleme der jeweils anderen aus eigenem Erleben eigentlich kennen. Doch verändert sich dadurch nichts an der Aggressivität im Straßenverkehr. Vor allem Radfahrer leiden aufgrund ihrer Ungeschütztheit darunter. Für sie ist es ein sicheres Angebot, wenn es durchgehende Radwege gibt. Doch davon gibt es viel zu wenige in Dresden, nur 400 Kilometer. Das größte Problem dabei: Immer wieder müssen Lücken überwunden werden, auf denen Radwege fehlen. Der Ausweg ist oft der Fußweg. Hier allerdings entpuppen sich manche Radfahrer als Rowdys, denen es nicht schnell genug gehen kann. Zum Leidwesen der Fußgänger. Die Parallelen sind unübersehbar. Der Appell an gegenseitige Rücksichtnahme bringt bisher nichts. Dresden muss deshalb schnell sein Radwegekonzept umsetzen. Nur so entspannt sich die Situation.

