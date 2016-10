Können Parkgebühren bald mit dem Handy bezahlt werden? Die Verwaltung soll die Einführung des bargeldlosen Zahlens prüfen – wenn es der Stadtrat will.

Symbolfoto © René Plaul

Das Bezahlen der Parkgebühren in Zittau könnte bald moderner werden: Wenn der Stadtrat während seiner Sitzung am heutigen Donnerstag zustimmt, muss die Verwaltung auf Antrag der Zkm-Fraktion die Einführung des sogenannten Handyparken prüfen. In diesem Fall müsste sie das Ergebnis, inklusive Kosten und favorisiertem System, bis Februar 2017 vorlegen.

Beim Handyparken zahlen die Autofahrer die Gebühren nicht mehr mit Kleingeld, sondern über ihr Mobiltelefon. Bei einigen der Systeme müssen sie nicht einmal eine Endzeit angeben. Abgerechnet wird die Parkzeit. Bei anderen ist die Verlängerung der Parkdauer über das Mobiltelefon möglich. Die Einführung bringe mehr Komfort und Flexibilität, begründet Zkm-Fraktionschef Thomas Schwitzky unter anderem den Antrag. So brauche zum Beispiel ein Geschäftsmann bei einem Termin, der länger dauert als geplant, keinen Strafzettel mehr riskieren. Auch werde die Einkehr in ein Café nicht vom ablaufenden Parkschein diktiert. Laut Schwitzky haben bereits über 100 deutsche Städte so ein System eingeführt.

Der Stadtrat tagt am heutigen Donnerstag, ab 17 Uhr, öffentlich im Bürgersaal des Rathauses.

