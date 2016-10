Knirpsenland in neuen Händen Oderwitz‘ Bürgermeisterin und das Diakoniewerk Oberlausitz haben die Verträge unterzeichnet. Am Montag gibt es zum Wechsel eine Elternversammlung.

Kita-Leiterin Silke Kirchner und Diakoniewerk-Geschäftsführer Albrecht Ludwig stehen vor der Kita „Knirpsenland“ in Oderwitz. Das Diakoniewerk Oberlausitz betreibt die Kindertagesstätte ab 1. anuar 2017. © Thomas Eichler

Silke Kirchner und Albrecht Ludwig stehen vor der Oderwitzer Kindertagesstätte „Knirpsenland“. Es ist ein harmonisches Bild, das zeitgeschichtlichen Charakter hat. Schließlich arbeiten Silke Kirchner als Leiterin der Kindertagesstätte und Albrecht Ludwig als Geschäftsführer des Diakoniewerks Oberlausitz e. V. künftig zusammen. Der Verein mit Sitz in Großhennersdorf ist ab 1. anuar 2017 der neue Träger und somit Betreiber der Oderwitzer Kindertagesstätte, die sich bis dahin noch in Verantwortung der Gemeinde befindet.

Im August haben die Oderwitzer Gemeinderäte nach einem langen Auswahlverfahren den Betreiberwechsel ans Diakoniewerk beschlossen. In der jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte nun alle vertraglichen Angelegenheiten dafür geregelt. Sie beschlossen den Personalüberleitungsvertrag zwischen Gemeinde und Diakoniewerk, ebenso den Mietvertrag und die Rahmenvereinbarung zur Betriebsführung der Kindertagesstätte. Hinter den Verwaltungsbegriffen verstecken sich wichtige Details für die Betriebsübergabe an den freien Träger. „Dazu zählen unter anderem die Beibehaltung geltender Besitzstandsregelungen für die Mitarbeiter, der Urlaubsansprüche oder die Glaubensfreiheit“, erklärt Bürgermeisterin Adelheid Engel (parteilos). „Dafür wurden auch Vorschläge des Personalrats berücksichtigt.“

Auch die Rahmenvereinbarung enthält wichtige Punkte für die Zukunft der Kindertagesstätte in freier Trägerschaft. Hier geht es unter anderem um die Beibehaltung des pädagogischen Konzepts der Einrichtung, die Übernahme des derzeitigen Essenanbieters für zwei Jahre und die Anerkennung des zusätzlichen Angebotes „Tschechisch“ – unter der Voraussetzung, dass die Sachkosten dafür vollständig durch Fördermittel gedeckt sind und keine zusätzlichen Personalaufwendungen entstehen. Ein wichtiger Punkt der Rahmenvereinbarung ist auch, dass sich die Vereinbarungspartner zu einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichten. Dieser Punkt dürfte jedoch kein Problem sein – schließlich äußern sich beide Seiten sehr zufrieden über die Gespräche und Vertragsverhandlungen in den vergangenen Monaten. „Die Verhandlungen mit der Diakonie waren angenehm und kooperativ“, erklärt Adelheid Engel. Auch Albrecht Ludwig sagt: „Es ist eine absolut gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Beide wissen aber, dass es trotzdem noch Unsicherheiten aufseiten der Belegschaft und der Eltern gibt. Aus Sicht von Adelheid Engel sind die jedoch unbegründet: „Keiner braucht Angst vor der Übernahme zu haben.“ Im „Knirpsenland“ selbst wird der Betreiberwechsel pragmatisch gesehen, trotz mancher bestehender Bedenken. „Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt und wollen unseren Teil beitragen, einen guten Weg zu finden“, sagt Silke Kircher, die Leiterin des „Knirpsenlandes“.

Die Botschaft, dass vor dem Betreiberwechsel niemand Angst haben muss, wollen alle Beteiligten auch am kommenden Montag vermitteln, wenn in der Oderwitzer Grundschule eine Elternversammlung zur Kita-Übergabe stattfindet. „Wir wollen den Eltern sagen, dass sich für sie nichts ändert. Das Personal und die Konzepte bleiben die selben wie jetzt“, sagt Adelheid Engel. Die Verträge jedenfalls sind mittlerweile unterschrieben. Das haben Adelheid Engel für die Gemeinde und Albrecht Ludwig für das Diakoniewerk Oberlausitz am Donnerstag in Oderwitz getan.

