Knastware für den Klassenfeind Thomas Wunschik hat zum Thema Zwangsarbeit geforscht. Die JVA Waldheim ist kein unbeschriebenes Blatt.

Farbfilme, Küchenherde, Autoscheinwerfer, Kerzen und Mähdrescher sind zu DDR-Zeiten in den Westen exportiert worden. Produziert wurden die Waren zum Teil von Häftlingen. „Die DDR war für den Westen ein Billiglohnland. Aus dem Währungsgefälle resultierte für die Firmen der große Reibach“, sagt Tobias Wunschik. Der studierte Politikwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Strafvollzug hat am Dienstagabend in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldheim über die teils erzwungene Häftlingsarbeit in der DDR gesprochen. Die Gefangenen waren zum Teil erheblichen Repressalien ausgesetzt. „Wer beispielsweise sagte ,für diesen scheiß Staat arbeite ich nicht’ musste mit Schlägen rechnen“, so Wunschik. Doch es gab auch andere Erfahrungen: „Einige Häftlinge meinten, die Arbeit sei ein Ausweg aus der erbarmungslosen Einsamkeit gewesen. Sie haben sie nicht als Zwang empfunden.“

Tobias Wunschik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Forschung des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Er hat eineinhalb Jahre intensiv zu diesem Thema recherchiert. Er sichtete Dokumente – beispielsweise Stasi-Unterlagen, sprach mit Betroffenen und Zeitzeugen. Die Ergebnisse hat er im Buch „Knastware für den Klassenfeind“ zusammengefasst.

450 Häftlinge bei DBM eingesetzt

Auch Insassen der JVA Waldheim wurden damals in der Region als billige Arbeitskräfte eingesetzt. Bis zu 450 von ihnen fertigten im VEB Döbelner Beschläge und Metallwaren (DBM) Zylinder, Gurte, Lenkräder und Waffen. Zwischen 180 und 190 Häftlinge wurden im VEB Elektromotorenwerk Hartha eingesetzt, bis zu 290 mussten Produkte für den VEB Spindelfabrik Hartha/Textima herstellen. „Tätigkeiten in der Tischlerei und im Wohnungsbau führten 44 Häftlinge im Außenarbeitskommando des VEB Kreisbaubetrieb Döbeln aus“, sagt Tobias Wunschik. Die Waldheimer Gefangenen wurden zum Arbeiten auch nach Annaberg-Buchholz und Oschatz gebracht.

Der Höhepunkt der teils erzwungenen Häftlingsarbeit sei DDR-weit 1975 mit 40 000 Gefangenen erreicht gewesen, sagt der Wissenschaftler. „Die Skisprungschanze in Klingenthal und der Flughafen Berlin-Schönefeld wurden mit der Unterstützung der Häftlinge gebaut“, sagt Wunschik. Jeder zweite Gefangene habe in den Werkhallen auf dem Gefängnisgelände gearbeitet, der Rest außerhalb der Knastmauern.

Der Arbeitseinsatz der Gefangenen sei hauptsächlich in der elektrotechnischen und der Fahrzeug-Industrie sowie im Erzbergbau erfolgt. „Die Häftlinge hatten keinen Einfluss auf ihren Arbeitsort. Persönliche Referenzen wurden kaum beachtet, Wünsche nie“, erklärt Tobias Wunschik. Die Männer und Frauen seien vor allem für monotone, gefährliche, körperlich schwere Arbeiten eingesetzt worden. „Es wurde wissentlich Raubbau an der Gesundheit der Häftlinge betrieben“, sagt er. Nur etwa fünf bis zehn Prozent der politischen Häftlinge hätten sich in den 1970er/80er Jahren getraut, die Arbeit zu verweigern – wohl wissend, welche Konsequenzen das für sie nach sich zog, ergänzt Wunschik.

Arbeiten in der JVA-Tischlerei

Auch heute noch gehen die Insassen – in Waldheim sind es zwischen 350 und 360 – einer Arbeit nach. „Wir haben eine Beschäftigungsquote von fast 80 Prozent. Darauf sind wir sehr stolz“, sagt der Leiter der JVA, Harry Kempf. Das sei ein vergleichsweise hoher Wert, meint Tobias Wunschik. Die Häftlinge sind innerhalb der Gefängnismauern, zum Beispiel in der hauseigenen Tischlerei, tätig. Die Arbeitsbedingungen entsprächen den gängigen Standards. Und die Entlohnung ist deutlich besser, als zu DDR-Zeiten. „80 bis 85 Prozent der Löhne, die die Westfirmen damals zahlten, behielten die Justizvollzugsanstalten ein. Etwa 138 Mark verblieben für den Häftling. Aufgrund verschiedener Abzüge hatte er unter dem Strich etwa 60 Mark übrig, um im überteuerten Gefängnismarkt einzukaufen“, sagt Wunschik.

Heutzutage gibt es eine bundeseinheitliche Strafvollzugsvergütungsverordnung, die laut Harry Kempf gerade erst angepasst wurde. Der Durchschnittslohn liege bei elf Euro pro Tag. Die Höhe der Bezahlung richte sich nach der Qualifikation der Häftlinge, so der JVA-Chef.

