Kleiner Riese lässt sich blicken Der Zoo hat Nachwuchs bei seinen Kängurus. Davon können sich am Freitag ganz besondere Gäste überzeugen.

Geschützt vom mütterlichen Beutel lässt sich der Känguru-Nachwuchs durch das Gehege tragen. Nach und nach wird es bald eigene Erkundungsrunden drehen. © Foto: Sven Ellger

Wer schaut denn da so vorwitzig aus dem Beutel? Diese Frage stellen sich die Zoobesucher seit Kurzem, wenn sie bei den Roten Riesenkängurus vorbeischlendern. Selbst Kurator Matthias Hendel kann die Frage nicht vollständig beantworten. Nur so viel: Ja, es hat wieder mit Nachwuchs bei den größten Beuteltieren geklappt. Ob es sich dabei allerdings um ein Weibchen oder Männchen handelt, steht noch nicht fest. Es konnte bisher kein Pfleger an das Kleine heran, zu sehr passt die Mutter auf ihr Baby auf. Doch das lugt inzwischen immer öfter aus dem Beutel hervor. Ein gutes Zeichen, dass das Mini-Känguru demnächst die ersten selbstständigen Sprünge wagen wird, erklärt Hendel. Wahrscheinlich war es sogar schon allein unterwegs.

Zur Welt kam der Nachwuchs bereits vor acht, neun Monaten. Anfangs war er unsichtbar im Beutel versteckt. Über die vier Zitzen bekam das winzige Riesenkänguru Milch von der Mutter. Die ist auch heute noch die Hauptnahrung, obwohl sich das australischstämmige Tier langsam auch an Heu und Gras wagt. Die nächsten Monate wird es immer wieder den Schutz des mütterlichen Beutels suchen, bevor es nach rund einem Jahr darauf verzichten muss – nämlich dann, wenn sich das nächste Kleine ankündigt. „Wir sind schon stolz, dass es bei uns immer so mit dem Nachwuchs klappt“, sagt Hendel. „Denn Kängurus sind eine absolut begeisternde Tierart.“

Davon können sich am Freitagnachmittag ganz besondere Gäste überzeugen. Die wurden im Rahmen der weltweiten Aktion „Dreamnight at the Zoo“ eingeladen. Dabei besuchen behinderte und chronisch kranke Kinder mit ihren Familien Tierparks und andere Freizeiteinrichtungen, um sich vom Klinik-Alltag abzulenken. Der Zoo schließt deshalb ausnahmsweise schon um 16.30 Uhr. Die eingeladenen Familien können so ab 17 Uhr ganz entspannt und ungestört auf Tierschau gehen. Bestimmt lässt sich dann auch das Känguru-Kleine blicken.

