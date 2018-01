Kirche reagiert auf Rechtspopulismus Am Dienstag soll in der Evangelischen Kirche ein Arbeitskreis zu dem Thema gegründet werden.

Detail der Peterskirche in Görlitz. Die Evangelische Kirche will Antworten auf die sich ändernde gesellschaftliche Lage finden. © Pawel Sosnowski

Niesky. Die Evangelische Kirche reagiert auf die veränderte gesellschaftliche Lage. Daher soll Am Dienstagabend in Niesky ein Arbeitskreis „Kirche und Gesellschaft“ im Kirchenkreis schlesische Oberlausitz gegründet werden, der sich von Ruhland bis Görlitz erstreckt. Darüber informiert Superintendent Thomas Koppehl aus Niesky.

Er wird zusammen mit Petra-Edith Pietz, Vorstand im Martinshof, in das Thema „Christsein und Rechtspopulismus in der Lausitz“ einführen. Dabei soll es um solchen Fragen gehen wie: Was bedeutet das rauere politische Klima für die Lausitz? Wie steht es mit dem Rechtspopulismus in kirchlichen Kreisen? Welche Antworten haben darauf die Gemeinden im Kirchenkreis? Inwieweit ist die Arbeit der Diakonie davon betroffen?

Anschließend soll über die Frage „Welche Aufgaben haben Kirche und Diakonie in Zeiten von wachsendem Rechtspopulismus“ diskutiert werden.

Die erste – und für alle Bürger öffentliche – Sitzung des Arbeitskreises „Kirche und Gesellschaft“ findet heute Abend, 19 Uhr im Haus Plitt, Bautzener Straße 21, in Niesky statt. (SZ)

zur Startseite