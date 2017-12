Kapitän Graage sieht die Ampelkarte

Sieben Minuten vor Spielende sah der Radebeuler Kapitän Felix Graage (vorn) die Ampelkarte in Lößnitz und fehlt nun in Plauen. Foto: L. Kollmann © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Lößnitz. Optimismus hatte Matthias Müller vor dem Gastspiel beim FC 1910 Lößnitz ausgestrahlt. Der Einzug ins Pokal-Halbfinale (4:0 in Oderwitz) und der 3:0-Heimsieg über Empor Glauchau hatten die sportliche Talfahrt des Landesliga-Aufsteigers gestoppt. Doch beim FC 1910 Lößnitz machten die Müller-Kicker wieder einen Schritt zurück, auch wenn die 0:3-Niederlage sicher zu hoch ausfiel. Philipp Hauck (19., 49.) und Lukas Schreiter (83.) trafen für den Tabellendritten ins Schwarze. Bitter für die Gäste, dass sich RBC-Kapitän Felix Graage sieben Minuten vor Spielnde noch eine Gelb-Rote Karte einhandelte und damit zum Rückrundenauftakt am Sonntag beim Schlusslicht in Plauen fehlen wird.

„Wir haben immer wieder versucht, Gegenpressung zu spielen und dagegen zu halten“, resümierte Matthias Müller. Der 63-Jährige hatte Zdenek Kopas und Franz Kunze in die Startelf beordert, auch, weil Robert Lauterbach, Philip Heineccius und Erik Talke wegen Verletzungen fehlten.

Vor 98 zahlenden Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, aber Hauck sorgte mit seinem neunten Saisontor dennoch für die frühe Führung der Lößnitzer. „Dem Treffer war ein Zweikampf vorausgegangen, den der Schiedsrichter meiner Meinung nach zu unseren Gunsten hätte abpfeifen müssen“, ärgerte sich „Lotte“ Müller. Zwar war sein taktischer Fahrplan damit schnell über den Haufen geworfen, aber der RBC hielt bis zum Pausenpfiff die Begegnung offen.

„Eigentlich hatten sich beide Teams neutralisiert, trotzdem lagen wir im Hintertreffen.“ Beim Pausentee schwor Müller seine Schützlinge ein, dass noch nichts verloren sei. Doch erneut machte Hauck einen dicken Strich durch die Radebeuler Rechnung. „Da nehmen wir uns so viel vor und kassieren dann durch einen Abwehrschnitzer sofort das 0:2. So etwas ärgert mich maßlos, weil wir uns damit praktisch selbst das Standbein weghauen.“ Trotzdem hielten Radebeuler das Geschehen weiter offen. Und wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, hätte Richard Schöne seine Chance zum 1:2 genutzt. Doch der RBC-Stürmer scheiterte am glänzend reagierenden Torwart Philipp Lohse, der den Ball noch an die Querlatte lenkte. „Richard hätte noch ein paar Meter laufen müssen, dann wäre Lohse ohne Abwehrchance gewesen“, war sich Müller sicher. „Wir vergeben einfach zu viele Chancen, das war schon in den letzten Wochen so. Und gegen so eine spielstarke Mannschaft wie die der Lößnitzer bekommt man sowieso nicht so viele Möglichkeiten“, ergänzte der Gäste-Trainer. „Aber ich muss meiner Mannschaft attestieren, dass sie auch danach gut mitgespielt hat, gegen einen Gegner, der individuell auf fast allen Positionen besser besetzt ist.“

Die Radebeuler erspielten sich weitere Möglichkeiten, aber zwei vermeintliche Treffer der Müller-Elf pfiff Schiedsrichter Mirko Eckart zurück. „In der ersten Szene entscheidet er auf Abseits, dabei war es ein klares Eigentor. Und was beim zweiten Tor irregulär war, weiß ich bis jetzt noch nicht. Im Zweifel wurde leider eher gegen uns entschieden“, ärgerte sich Müller. Genauso wie Kapitän Graage, der den 3:0-Schützen der Platzbesitzer im Abseits gesehen hatte und dies auch dem Referee unmissverständlich mitteilte. „Der Platzverweis trifft uns natürlich hart, passte aber zu diesem gebrauchten Tag“, so der RBC-Trainer. „Am Sonntag müssen wir in Plauen punkten. Da führt kein Weg dran vorbei.“

