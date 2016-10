Jüngste Schiebocker begrüßt Ein Baum im Goethepark wird an den Babyempfang erinnern. Möglich ist er dank der Hilfe von Sponsoren.

Nele strahlt mit der Sonne um die Wette. In Teddyplüsch dick eingemummelt verfolgt die Kleine bei frischen sechs Grad Celsius das Geschehen um sich herum. Etliche Leute mit Kinderwagen haben sich am Sonnabendvormittag an der Ecke Linden-/Bautzener Straße in Bischofswerda versammelt. Zum dritten Babyempfang der Stadt. Diesmal geladen waren Familien, deren Kinder zwischen September vorigen und August dieses Jahres geboren wurden. 76 Kinder sind es insgesamt – 40 Mädchen und 36 Jungen, darunter auch zwei Zwillingspärchen. Etwa die Hälfte der Familien ist gekommen.

Nele macht das Glück perfekt

Nele, die vor ein paar Tagen ihren ersten Geburtstag feierte, und ihre Schwester Selma machen das Glück von Thomas und Nicole Lehmann perfekt. Seit acht Jahren sind die beiden, die aus Bischofswerda und Pohla stammen, ein Paar, seit drei Jahren verheiratet. Kennen gelernt haben sie sich durch die Arbeit. Beide sind Altenpfleger. Die Elternzeit für Nele teilen sie sich. Zwei Monate war der Papa zu Hause. Jetzt arbeitet er wieder im Schichtdienst. Klar sei es mit den beiden Mädels aufregend, bedeute mehr Arbeit und Stress, aber wenn er nach Hause kommt und die Kinder sieht, das sei schon ein tolles Gefühl, erklärt der 34-Jährige. Noch ein Jahr lang wird die Mama des Babys wegen zu Hause bleiben. Danach möchte auch die 31-Jährige wieder arbeiten. Damit das klappt, haben sich die Eltern beizeiten um einen Kita-Platz für Nele bemüht. Das wussten sie noch von damals. Bei der inzwischen sechsjährigen Selma, die die Kita „Butterbergwichtel“ in Geißmannsdorf besucht, war das ebenso. „Wer das verschläft, hat ein Problem“, sagt Nicole Lehmann.

Nette Geste der Stadt

Den Babyempfang empfinden sie und ihr Mann als nette Geste. Oberbürgermeister Holm Große wünscht den Eltern aller Neuankömmlinge Entdeckerfreude. Selber Vater dreier Kinder wisse er, „es ist die spannendste Reise“. Er sei froh, dass die Stadt mit den jungen Familien wieder eine Zukunft hat. Dann spricht er von den neun kommunalen und zwei freien Kitas und Horten, die es in Bischofswerda und den Ortsteilen gibt und davon, dass in den nächsten zwei Jahren für fünf Millionen Euro ein Kinderzentrum in Bischofswerda-Süd entsteht. Noch weitere Beispiele zählt Holm Große auf, die das Leben in der Stadt für Familien attraktiv machen sollen.

Dabei muss er wegen des Verkehrs an dieser Straßenecke etwas lauter reden, und die vier Mädchen aus der Oberschule müssen auch lauter singen. Trotz des Lärms wurde der Platz ausgewählt. Aus ganz bestimmten Grund: Zu jedem Babyempfang wird ein Erinnerungsbaum gepflanzt. Nach Hainbuche und Sommerlinde in den vergangenen beiden Jahren im Schillerpark bekam jetzt der Goethepark einen neuen Baum. Gesponsert von der Gärtnerei Krause. Wie deren Chef Erhard Döring erklärt, handelt es sich um einen sieben Jahre alten und vier Meter hohen Bergahorn. Direkt daneben verkündet eine Tafel die Namen der Neuankömmlinge 2015/16.

Der eigene Name auf der Tafel

Wenn die Kinder erst lesen können, werden sie ihren eigenen Namen auf der Tafel sicher schnell finden. Issitec, das Lausitzer Druckhaus, Metallbau Schöne und ein anonymer Geldspender haben die Namenstafel ermöglicht. Wie in den Vorjahren, wurden bedruckte Beutel aus der Kunstwerkstatt der Grundschule Süd verteilt. Die enthielten jeweils eine Medaille aus Ton. Gefüllt waren die Beutel außerdem mit Gutscheinen von Stadtapotheke, Sonnenapotheke, Snackbar und Cavalera Design. Der Kreisverband der Volkssolidarität spendiert außerdem Familienkarten für den Tierpark. Die Kosten für den Druck der Urkunden übernahm die Buchbinderei Grafe. Nur dank der Sponsoren gibt es den Babyempfang oder Willkommenstag, wie es der OB nannte. Das in den Jahren zuvor übliche Babybegrüßungsgeld musste mit Blick auf die städtischen Finanzen komplett gestrichen werden.

Die Kinder, um die es an dem Vormittag geht, verstehen noch nichts von alldem. Einige schlafen im Wagen, andere fangen an zu quengeln. Nele lacht. Selma ebenso. Die hat sich eine Schwester gewünscht, weil „Mädels süßer sind“, findet sie. Ab nächstem Jahr lernt Selma in der Grundschule Kirchstraße, angemeldet ist sie schon. Die Familie fühlt sich wohl in Bischofswerda. „Hier gibt es alles, was die Kinder brauchen“, sagt Thomas Lehmann. Nur dass mitunter Scherben auf den Spielplätzen liegen, sei nicht so toll. Wohin es die Mädels einmal verschlägt, das könne man nicht wissen, fügt er hinzu. Für ihn und seine Frau gebe es keinen Grund, aus Bischofswerda wegzugehen. Schon gar nicht, seit sie ihr Häuschen in Pickau haben.

Eltern, die nicht da waren, können sich den Willkommensbeutel im Bürger- und Familienamt abholen.

