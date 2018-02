Irland – Inselperle im Atlantik In ihrer Live-Multivisionsshow berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Sonntag im Bürgerhaus Niesky über ihre Reisen durch Irland. Diese und weitere Veranstaltungen gibt‘s im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Das Eiland schillert tatsächlich in den schon von Johnny Cash besungenen 40 verschiedenen Grüntönen. Über dieses Klischee hinaus hat Irland aber noch weitaus mehr zu bieten. Berge, Wiesen, Seen, saftige Weiden, Moorlandschaften, wild zerklüftete Steilklippen und kilometerlange Sandstrände bilden eine einmalige Naturkulisse. Neben der großartigen Landschaft bietet Irland auch jede Menge Geschichte. Vielerorts trifft man auf Spuren der keltischen Frühzeit, Klöster, Steingräber, Hochkreuze und Rundtürme. Aus der reichen Geschichte Irlands entstehen zahlreiche Geschichten, die man sich in den gemütlichen Pubs bei einem Pint Guinness oder einem Glas Whisky weitererzählt. Lebhaft und bunt geht es in Dublin, Belfast und vielen anderen Städten zu. Kultur und Musik begleiten den Besucher hier auf Schritt und Tritt. Irland ist also wahrlich nicht einfarbig, sondern eine Insel voller Kontraste. Die Veranstaltung im Bürgerhaus Niesky beginnt 17 Uhr. Karten kosten elf Euro, ermäßigt neun Euro.

