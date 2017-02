Investorenpflege und echtes Sushi Sachsens Wirtschaftsminister und sein Gefolge treffen nächste Woche in Japan jene, die schon lange im Freistaat unterwegs sind.

Wirtschaftsminister Martin Dulig. © dpa

„Ich will endlich wissen, wie Sushi wirklich schmeckt“, nennt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ein Ziel seiner ersten Japan-Reise in der kommenden Woche. Allerdings rangiert das Anliegen erst auf Platz vier seiner Liste. Wichtiger sind dem SPD-Politiker und seinem 42-köpfigen Gefolge aus Politik und Wirtschaft die Kontaktpflege zu bereits im Freistaat agierenden japanischen Firmen, ein Besuch der Nanotech – weltgrößte Messe für Nanotechnologie – und nebenbei noch etwas Tourismuswerbung für Sachsen.

Die Visite vom 12. bis zum 18. Februar in Tokio, Kobe und Kyoto führt die Reihe der gegenseitigen Delegationsbesuche seit 1992 fort. „Japanische Unternehmen investieren seit über 20 Jahren im Freistaat“, sagt Dulig. Mit rund 40 Firmenbeteiligungen und zehn Servicestandorten sei das Land der aufgehenden Sonne wichtigster asiatischer Investor sowie verlässlicher Partner und Arbeitgeber für derzeit 5 678 Menschen in Sachsen. Jetzt wolle er sich vor Ort erkundigen, „wie zufrieden die Geldgeber mit ihren Engagements sind, und was wir besser machen können“.

Laut Peter Nothnagel, Chef der landeseigenen Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, braucht es lange, um mit Japanern warm zu werden. „Aber einmal überzeugt, sind sie treue Partner.“ Beispiele seien die Autozulieferer Takata mit hierzulande 720 Mitarbeitern in drei Betrieben und die TD Deutsche Klimakompressor GmbH in Bernsdorf mit 750 Beschäftigten. Sachsens Außenhandelsbilanz mit Japan ist ausgeglichen: Bis Ende September standen Exporte im Wert von 613 Millionen Euro und Importe für 615 Millionen Euro in der Jahresbilanz 2016 – das sind Zuwächse um fünf und neun Prozent. In beiden Richtungen dominieren Autos und Maschinen.

Wie echtes Sushi schmeckt, wird Dulig aber einen Tag später als geplant erfahren. Da er am Sonntag in der Bundesversammlung Frank-Walter Steinmeier (SPD), „meinen Mentor“, zum Bundespräsidenten wählen will, fliegt er erst am Montag ein.

zur Startseite