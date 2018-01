Internationale Messiaen-Tage beginnen heute Zu Ehren des französischen Komponisten Olivier Messiaen locken bis Montag zahlreiche Veranstaltungen. Wer Alternativen für das Wochenende sucht, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

Nach dem vielversprechenden Start im 2017 lockt das Festival zu Ehren Olivier Messiaens vom 12. bis zum 15. Januar wieder Kenner und Neugierige in die Grenzstadt. Eröffnet wird das Festival von der Sinfonietta Dresden am Freitag, 19.30 Uhr, im Europäischen Zentrum Erinnerung, Bildung, Kultur in Zgorzelec. Am Sonnabend gibt es zahlreiche Führungen zur Geschichte von Görlitz während des II. Weltkrieges. Abends folgen ein Kammerkonzert des innovativen Duo Liepe im Vino e Cultura (19 Uhr) und ein Nachtschwärmerkonzert (22 Uhr) in der Kathedrale St. Jakobus mit Franz Danksagmüller (Foto). Am Sonntag (11.30 Uhr) stellt Blanche Kommerell den Komponisten Messiaen mit einem literarisch-musikalischen Porträt vor. Um 17 Uhr spielt das Lutoslawski-Quartet Werke polnischer und deutscher Komponisten in der Annenkapelle. Am Montag (19 Uhr) beschließt das „Quartett auf das Ende der Zeit“in Zgorzelec das Festival.

