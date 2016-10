In Leisnig ist der Luther los Der Reformationstag soll groß gefeiert werden. Dabei kann man auch essen wie im Mittelalter.

Carla Lichtenstein vom Kulturbund Leisnig (von links), Pfarrerin Katja Schulze und Gemeindepädagogin Silvana Elbel-Ochocki haben mit ihren Mitstreitern für den Reformationstag in Leisnig viel vorbereitet. © Frank Korn

Es lohnt sich, die Geschichte kennenzulernen, sagt Pfarrerin Katja Schulze. Und welcher Tag bietet sich da besser an, als der Reformationstag am 31. Oktober. Deshalb haben Kirche, Burg Mildenstein, Kulturbund Leisnig und die Stadt für diesen Tag unter dem Namen „In Leisnig ist der Luther los“ ein großes Programm auf die Beine gestellt.

„Viele wissen nicht, was für ein Feiertag der Reformationstag ist“, sagt Katja Schulze. Die meisten würden den 31. Oktober mit Halloween verbinden. Es soll ein Feiertag für Jung und Alt sein, wobei besonders Familien mit Kindern angesprochen werden sollen.

Die Organisatoren wollen einerseits das Gedenken an den Reformationstag hochhalten, aber auch auf Leisnig aufmerksam machen. Luther war 1522 und 1523 zu Besuch in Leisnig und logierte im Stadtgut. Dabei entstand ein so wichtiges reformationsgeschichtliches Dokument wie die „Leisniger Kastenordnung“. Die Kastenordnung regelte die Verwaltung der Gelder, die die Gemeinde einnahm und in einem Kasten aufbewahrte.

Reformationstag in Leisnig zurück 1 von 9 weiter 10.30 Uhr: Festgottesdienst in der St.-Matthäi-Kirche (Kirchplatz). 12 Uhr: Essen wie zu Luthers Zeiten (Stadtgut). Vorbestellung unter Telefon 034321/682035. 12 bis 17 Uhr: Lampion basteln, mittelalterliche Spiele, Rätselecke (Suptur, Kirchplatz 3), Lese– und Vorlese-ecke, Bibelausstellung, Bücherflohmarkt, Wurfspiel (Stadtgut/Bibliothek) 13 und 15 Uhr: Führungen durch die Lutherausstellung. 14 und 15 Uhr: Elisabeth von Rochlitz führt durch die Stadtkirche. 14.30 und 15.30 Uhr: Orgelführung in der Stadtkirche. 16 Uhr: Familienprogramm mit Narrateau in der Kirche. 17 Uhr: Lampionumzug (beginnt vor der Kirche). 17.30 Uhr: Feuershow vor der Kirche.

Die Vorbereitungen für diesen Tag laufen schon seit vier Jahren. „Der Impuls war, etwas für die Kinder zum Reformationstag zu machen“, sagte Gemeindepädagogin Silvana Elbel-Ochocki. Spiele für drinnen wie draußen werden aufgebaut sein, der Kirchturm kann bestiegen werden. Auch die Orgelführungen, das Familienprogramm mit Narrateau bis hin zu Lampionumzug, Feuershow, Kirchenführungen und Filmvorführungen sind gratis.

Wer sich rechtzeitig anmeldet, kann im hinteren Raum des Stadtgutes „Essen wie zu Luthers Zeiten“. Jörg Heinzmann von der Gaststätte „Zur alten Bäckerei“ Polditz will ein Buffet aufbauen. Er will Zutaten verwenden, die es damals schon gegeben hat. „Maximal 50 Personen können mitessen. Der Preis pro Person beträgt 12,50 Euro“, so Heinzmann.

Mit den Kombi-Tickets (genauere Angaben unter www.kirche-leisnig.de) kommen die Besucher auf die Burg sowie in die Lutherausstellung im Stadtgut. Außerdem können sie damit an den Führungen von Michael Kreskowsky zur und durch die Burg teilnehmen sowie an den Führungen von Mathias Steude durch die Lutherausstellung.

Die Kombi-Tickets gibt es in Leisnig im Vorverkauf im Gästeamt auf der Kirchstraße, im Reisebüro „Zur alten Bäckerei“ auf dem Markt sowie im Pfarramt an der Ampelkreuzung. Am 31. Oktober erhält man die Kombi-Tickets dann im Gästeamt sowie auf der Burg.

