Immer mehr Autos auf der A 4 80 000 Fahrzeuge fahren an manchen Tagen zwischen Dresden und Görlitz. Ausgelegt ist die Autobahn für weniger.

Eine Momentaufnahme an einem Mittwochabend im Januar: Auf der Autobahn A4 herrscht zwischen den Anschlussstellen Uhyst und Salzenforst in beiden Richtungen dichter Verkehr. Ein solches Bild bietet sich in den letzten Jahren immer häufiger. © Uwe Soeder

Am 30. September 2016 ist der Verkehr auf der A 4 am dichtesten. Vor allem in Richtung Polen. 84 000 Fahrzeuge werden an diesem Tag an den automatischen Zählanlagen registriert, die die Bundesanstalt für Straßenwesen überall an deutschen Autobahnen betreibt. 84 000 Fahrzeuge – das ist der Spitzenwert des Jahres an der Zählstelle in Niederseifersdorf. Der 30. September ist der Freitag vor dem verlängerten Wochenende mit dem 3. Oktober. Unzählige Pendler nutzen das für eine Heimfahrt.

„Für 84 000 Fahrzeuge ist die A4 in unserem Abschnitt eigentlich gar nicht ausgelegt“, weiß Martin Hottinger. Der Erste Polizeihauptkommissar leitet das Autobahnrevier der Görlitzer Polizeidirektion. Das ist zuständig für den Streckenabschnitt von der Anschlussstelle Hermsdorf bei Dresden bis Ludwigsdorf an der polnischen Grenze.

Seit Jahren wächst das Verkehrsaufkommen auf diesem Abschnitt. Vor allem der Schwerlastverkehr nimmt stetig zu. Mehr als jedes fünfte Fahrzeug, sagt Hottinger, ist heute ein Lkw. Vor acht Jahren lag der Anteil des Schwerlastverkehrs noch bei 15 Prozent. Nach den Prognosen wird er bald auf mehr als 30 Prozent steigen. Am Grenzübergang in Ludwigsdorf hat sich die Zahl der Schwerlaster in den letzten acht Jahren schon mehr als verdoppelt.

„Mit dieser Situation müssen wir leben“, sagt Revierleiter Hottinger. Er geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen auf der A4 auch insgesamt weiter wachsen wird – anders als in den Prognosen des sächsischen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Das rechnet bis 2025 mit einer stagnierenden, eher sogar rückläufigen Menge an Fahrzeugen.

Beim Landesamt sieht man deshalb auch überhaupt keinen Handlungsbedarf. „Die Kapazität einer vierstreifig ausgebauten Autobahn reicht nach einschlägigen Richtlinien für ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von bis zu 70 000 Fahrzeugen pro Tag“, erklärt Sprecherin Isabel Siebert. Die registrierten Verkehrsstärken lägen „deutlich unter diesem Wert.“

Dichtester Verkehr am Montagmorgen

Ganz so deutlich zeigen das die Zahlen, die Martin Hottinger im Autobahnrevier vorliegen, allerdings nicht. Im Gegenteil: Danach lag das durchschnittliche Verkehrsaufkommen zwischen Dresden und Görlitz im vorigen Jahr bei 64 000 Fahrzeugen pro Tag. Das waren 7,4 Prozent mehr als noch 2015. Der Lkw-Verkehr ist sogar um zehn Prozent gestiegen.

„Noch deutlicher wird das Problem, wenn man nur die Wochentage betrachtet“, sagt Hottinger. Von montags bis freitags fahren durchschnittlich 67 000 Fahrzeuge auf seinem Autobahn-Abschnitt. Am dichtesten rollen die Fahrzeuge am Montagmorgen in Richtung Dresden – dann, wenn sich in den Pendler-Fernverkehr auch noch der morgendliche Berufsverkehr mischt. Ähnlich ist die Situation dann an Freitagabenden in der Gegenrichtung.

„Wir können nur immer wieder raten, vor allem in diesen Hauptverkehrszeiten von vornherein mehr Fahrzeit einzuplanen, als der Routenplaner es vorsieht“, sagt der Revierleiter. Mit dem dichter werdenden Verkehr steigt die Zahl der Auffahrunfälle, bilden sich an Baustellen oder Autobahnanschlüssen schneller Staus. Rund 600-mal pro Jahr kracht es im Abschnitt des Bautzener Reviers. Die Unfallzahlen insgesamt sind annähernd gleich geblieben. „Das zeigt, dass die Autobahn trotz der hohen Verkehrsbelastung nicht unsicherer geworden ist“, sagt Hottinger. Der 56-Jährige sieht das aber vor allem als Verdienst seiner Kollegen im Autobahnrevier.

Gefürchteter Abschnitt

Gerade bei den Lkw-Fahrern ist der Abschnitt zwischen Görlitz und Dresden inzwischen regelrecht gefürchtet, erzählt der Revierleiter. In ganz Deutschland und Osteuropa diskutieren die Berufskraftfahrer in ihren Internetforen und Chats darüber, wie stark die Autobahn auf dieser Strecke überwacht wird. In der Tat haben sich die Bautzener Autobahnpolizisten viel einfallen lassen, um den wachsenden Schwerlastverkehr in sichere Bahnen zu lenken.

So kontrollieren die Beamten die Autobahn beispielsweise regelmäßig per Hubschrauber. Von oben können sie vor allem Abstands- und Überholverstöße feststellen. Berüchtigt unter den Brummifahrern sind inzwischen auch die Kontrollen, bei denen sich die Autobahnpolizisten zivile Reisebusse mieten. „Wir sind da mit den Fernfahrern quasi auf Augenhöhe“, erklärt Martin Hottinger. Dabei kämen teils haarsträubende Unternehmungen der Brummifahrer während der Fahrt zum Vorschein.

Die Kontrollen sollen helfen, den wachsenden Verkehr halbwegs in geordneten Bahnen zu halten. „Wenn jeder vernünftig fährt, gelingt das nämlich auch“, ist Martin Hottinger überzeugt.

