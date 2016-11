„Ich bin stolz auf meine Leute“ Kreisbrandmeister Ingo Nestler macht den Kameraden ein großes Kompliment. Und das aus gutem Grund.

Kriesbrandmeister Ingo Nestler vor dem Brandcontainer im im Feuerwehrtechnischen Zentrum Glaubitz. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Die Feuerwehren im Landkreis Meißen sind in den vergangenen acht Jahren seit der Kreisfusion zu einer Einheit zusammengewachsen. Diese positive Bilanz hat Kreisbrandmeister Ingo Nestler jetzt im Anschluss an den Feuerwehrball am Wochenende in Weinböhla gezogen. So wie in der Vergangenheit setze er auch in der Zukunft darauf, Probleme gemeinsam zu lösen.

Eine der wichtigsten Aufgaben dürfte die Nachwuchswerbung sein. Zwar kann die Landesjugendfeuerwehr im Jahr bis zu 500 Eintritte verzeichnen, allerdings verlassen auch 600 bis 800 Feuerwehrleute pro Jahr den aktiven Dienst in Sachsen. Im Kreis Meißen haben viele Feuerwehren bereits darauf reagiert, indem sie an Grundschulen und teilweise noch zeitiger Jungen und Mädchen für sogenannte Bambini-Gruppen zu begeistern versuchen.

Meißens Landrat Arndt Steinbach (CDU) bezeugte mit seiner Anwesenheit und einem persönlichen Grußwort zum Feuerwehrball seine aktive Unterstützung für die Kameraden im Kreis. Im Anschluss zeichnete der Kreisfeuerwehrverband zusammen mit dem Kreis Feuerwehrmänner und -frauen für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst aus. Weitere langjährige Mitglieder wurden geehrt oder für ihre besonderen Verdienste gewürdigt.

Die Feuerwehren im Kreis blicken erneut auf ein ereignisreiches Jahr zurück. So wurden in Meißen der Tag der Landesjugendfeuerwehr und das Delegiertentreffen des Landesfeuerwehrverbandes ausgerichtet. Einen Schwerpunkt des Einsatzgeschehens bildeten einmal mehr zahlreiche Verkehrsunfälle, wobei die A 4 besonders oft angefahren werden musste. (SZ/pa)

zur Startseite