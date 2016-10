Hochbetrieb beim Reifendienst Viele Autofahrer lassen die Räder wechseln. Nicht in allen Werkstätten gibt es noch Termine, in manchen aber Rabatte.

Kfz-Mechatroniker Robert Ast vom Autohaus Döbeln montiert derzeit im Akkord die Winterbereifung. © André Braun

Ganz so schnell wie bei der Formel 1 geht es nicht. 45 Minuten dauert der Reifenwechsel im Döbelner Autohaus Ertl ungefähr. Seit das Reifendruck-Kontrollsystem für Neuwagen eingeführt wurde, brauchen die Mitarbeiter ein paar Minuten länger, so Renato Mutschal. Und hinfahren und drankommen, klappt auch nicht. Freie Termine gibt es erst wieder im November. Weit über 300 Reifensätze seien eingelagert. Hinzu kommen die Neukunden. Pro Saison kommt das Autohaus da auf 500 bis 600 Räderwechsel. „Wir sind am Rotieren“, so Mutschal, der hofft, dass der erste Schnee noch ein wenig auf sich warten lässt.

15 bis 20 Räderwechsel schaffen die Mitarbeiter pro Tag. Die ersten Winterreifen haben sie schon im August aus dem Lager geholt. Die älteren Herrschaften seien immer die ersten, erzählt Renato Mutschal. Die hätten die Regel von O bis O – von Oktober bis Ostern – verinnerlicht. „Und diejenigen, die schon ein paarmal vom Wetter überrascht worden sind, kommen auch früher“, so der Mitarbeiter des Renault-Autohauses. Bis Ende des Monats gibt es beim Autohaus Ertl noch zehn Prozent Rabatt auf Neureifen.

Auch das Waldheimer Autohaus Mäke hat schon vor Wochen versucht, seine Kunden mit einer Werbeaktion zum Reifenwechsel zu locken. Wer sich bis Ende Oktober für den Kauf eines Satzes neuer Winterreifen oder Winterkompletträder entscheidet, erhält einen Tankgutschein im Wert von 20 Euro. Bis Monatsanfang hätten sich aber die Wenigsten mit dem Thema Winterräder beschäftigt, sagt Niederlassungsleiter Harry Hoffmann.

Seit dem Wetterumschwung sei das Interesse gestiegen. Im Moment kommen laut Hoffmann vor allem die Vielfahrer. „Weil man ja nicht weiß, wie sich das Wetter entwickelt. Sobald der erste Schnee fällt, wissen wir nicht mehr, wo wir treten sollen.“ Harry Hoffmann ist froh, dass es keinen plötzlichen Wintereinbruch wie vor einem Jahr gab. Dann würden die Kunden wieder Schlange stehen.

60 Euro Bußgeld drohen

Noch sei kein Winter in Sicht, sagt Jürgen Sommer, Serviceleiter im Autohaus Döbeln. Deshalb bestehe auch kein Grund zur Panik. Freie Termine hat das Autohaus noch, allerdings mit ungefähr einer Woche Wartezeit. Wer will, kann sein Auto aber nach schon einer Stunde wieder mitnehmen. Und man sollte vorher einen Termin vereinbaren, so Sommer. Das mache man beim Zahnarzt oder Friseur schließlich auch. „Bis 15. November sollten die Winterreifen drauf sein“, rät Sommer.

Denn wer auf schneeglatter Fahrbahn mit Sommerreifen erwischt wird, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Bei einer Behinderung des Verkehrs infolge falscher Bereifung bei winterlichem Wetter erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro. Einen Termin, wann die Winterreifen drauf sein müssen, schreibt die Straßenverkehrsordnung nicht vor, erst wenn Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte herrschen. Empfohlen werden die Winterreifen von Oktober bis Ostern.

Allerdings warnt der ADAC: „Kommt es wegen der Benutzung der Sommerreifen zum Unfall, kann dies zur erheblichen Leistungskürzung der Kaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit führen.“

Mindestens 1,6 Millimeter Profil verlangt der Gesetzgeber bei Winterreifen. Sicherheitsexperten empfehlen aber mehr. „Zu Beginn der Wintersaison sollte das Profil noch mindestens vier Millimeter tief sein“, sagt Karsten Müller vom ADAC-Sachsen. Außerdem sollte man die Reifen alle sechs Jahre ersetzen, weil sie nach dieser Zeit beginnen, zu altern. Wer Ganzjahresreifen fährt, müsse sich bewusst sein, dass diese immer nur ein Kompromiss zwischen Winter- und Sommerreifen sind, sagt Müller.

