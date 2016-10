Hilfstransport an Grenze gestoppt Der Fahrer des Tschernobylvereins musste mit Schwierigkeiten kämpfen. Nun droht auch noch ein Gerichtsverfahren.

Ende September packten viele fleißige Helfer mit an beim zweiten Hilfstransport des Tschernobylvereins. Doch nicht alle Kisten sollten vollständig in Weißrussland ankommen. Der Lkw wurde erst nach Tagen über die Grenze gelassen. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Es schien alles so gut zu laufen bei dem zweiten Hilfstransport des Ottendorfer Tschernobylvereins in diesem Jahr. Mit 900 prall gefüllten Kisten konnten die Mitglieder sogar einen Rekord verzeichnen. Vor zwei Wochen ging der Lkw schließlich auf große Fahrt, wollte binnen von zwei Tagen in der Region Buda-Koschelewo sein. Doch die Reise sollte sich für Fahrer Sascha in einen Albtraum entwickeln.

In den Medien Weißrusslands, die nicht wie hier in Deutschland unabhängig arbeiten, sondern staatlich gelenkt sind, lief nach Angaben des Ottendorfer Tschernobylvereins in den Vorwochen eine Kampagne gegen ausländische Hilfsorganisationen. Diese würden angeblich unter dem Deckmantel von humanitären Transporten verbotene Güter importieren. Diese Kampagne bekam auch der Hilfstransport aus Ottendorf zu spüren. „Der Lkw erreichte am 1. Oktober die Grenze zu Weißrussland und die Zollbehörden an der Grenze haben in Anbetracht dieser Kampagne offensichtlich beschlossen, unter anderem an uns ein Exempel zu statuieren“, berichtet Vorstandsmitglied Kees van der Kamp in einem öffentlichen Schreiben des Vereins. Man habe den Transporter an der Grenze festgehalten und komplett entladen. Anschließend öffneten die Beamten jedes Paket, durchwühlten es und sortierten einige Dinge aus. Die Begründung: Die Güter dürften nicht eingeführt werden oder wären keine humanitäre Hilfe.

Kaffee wurde konfisziert

Aus den Paketen haben die Zollbeamten vor allem neu verpackte Bettwäsche und sonstige neu verpackte Waren entfernt. Anfangs habe man auch jedes Päckchen Kaffee konfisziert, was allerdings nach zwei Tagen wieder rückgängig gemacht wurde, so Kees van der Kamp. Darüber hinaus haben die Kontrolleure an der Grenze gebrauchte Kühlschränke, Nähmaschinen, Rollschuhe und eine Vielzahl einzelner kleiner Dinge weggenommen, wie zum Beispiel eine Grillzange.

Die Durchsuchung des Hilfstransports hat sich nach Angaben des Tschernobylvereins über fünf Tage erstreckt. Der Fahrer, Sascha, ist kontinuierlich dabei geblieben und hat sich dabei eine ordentliche Grippe eingefangen. „Trotz all seines Einsatzes konnte er nicht verhindern, dass auch einige wenige Sachen schlicht entwendet worden sind. Ohne den Einsatz dieses Mannes wäre das Ergebnis noch weitaus verheerender ausgefallen, wie wir vermuten“, berichtet Kees van der Kamp.

Ladung völlig durcheinander

Dennoch wird gegen den Fahrer nun ein Gerichtsverfahren angestrebt. „Wir vermuten, dass ihm eine Geldstrafe auferlegt wird und haben ihm zugesagt, ihn schadlos zu stellen“, erklärt das Vorstandsmitglied. Am vergangenen Freitag ist der Lkw schließlich in Buda-Koschelewo angekommen und konnte in den Abendstunden entladen werden. Da die gesamte Ladung in ungeordnetem Zustand war, wartet auf die weißrussischen Partner des Ottendorfer Vereins die gewaltige Aufgabe, alles wieder zu sortieren. „Sie werden damit viele Tage beschäftigt sein“, so Kees van der Kamp, der gleichzeitig hinzufügt: „Wir fühlen uns zurückversetzt in die Zeit Anfang der 2000er-Jahre, wo wir bereits einmal in einem sehr aufgeheizten Klima agieren mussten. Die ganze Aktion hat letztlich nur den Zweck, uns zu entmutigen und zum Aufgeben zu bewegen.“

Gleichzeitig bittet er um Verständnis bei den Ottendorfern, die mit viel Liebe und Mühe ein persönliches Paket gepackt haben. „Vielfach bestehen persönliche Bindungen und man empfindet diese Aktion als Einbruch in dieses Verhältnis, ja als beleidigend. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen! Wir tun das auch nicht. Das Paket selbst – wenn auch versehrt oder unvollständig – ist das, worauf es ankommt. Es wird gebraucht und die Empfängerfamilie weiß, dass es eine Familie in Deutschland gibt, die an sie denkt.“

