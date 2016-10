Her mit den alten Sachen Die Geißmanndorfer laden sich Gäste zum ersten Mal zu einem Trödelmarkt ein. Die Vorfreude ist groß. Geld soll in die Kasse.

Dieser Stuhl mit Trödel diente beim Fotografieren nur als Hingucker. Am Sonnabend soll auf diesem Platz der Trödelmarkt für Besucher aufgebaut werden. © Rocci Klein

Lass es trocken bleiben! Das wünschen sich Dorothea Winkelmann und ihre Mitstreiter vom Vorstand des Dorf- und Feuerwehrverein Geißmannsdorf für Sonnabend. Dann wollen sie nämlich auf dem Platz neben der Bushaltestelle „Erbgericht“ ihren Trödelmarkt aufbauen. Es wird ihr erster. Und abgesagt wird der nur, wenn es wirklich zu nass werden sollte.

Im Geißmannsdorf-Journal, das der Verein neuerdings herausgibt, um Wichtiges für die Leute in dem langen Straßendorf bekanntzumachen, wurden die Einheimischen dazu aufgerufen, Trödel zurechtzumachen und ihn zu spenden für die Aktion am Sonnabend. Sie würden sich überraschen lassen, was zusammenkommt, hoffen aber auf viel, sagt Dorothea Winkelmann. Die Preise setzen die Geber an. Es soll aber alles günstig sein, „damit die Leute gelockt werden. Die Masse bringt‘s“, meint die Vereinsvorsitzende. Auf jeden einzelnen Besucher freut sich Geißmannsdorf.

Tische und Stühle von zu Hause

Mit den Einnahmen wissen die Veranstalter genau wohin. Sie gehen in die Vereinskasse und von dort in Veranstaltungen, die der Verein regelmäßig organisiert. Dorothea Winkelmann, die 2010 zugezogen ist und jetzt den Vorsitz im Verein übernommen hat, meint, dass man sich treffen muss, wenn man nicht nur nebeneinander herleben will. Ihr gehe es auf alle Fälle besser, wenn sie ihre Nachbarn und viele im Ort kennt. Man sehe ja auch, wie viel Spaß es macht, wenn man zusammenkommt. Die Anlässe setzen sie sich: Pfingsten, Kindertag, Sommer, Kirmes, Weihnachten. Somit gibt es Tanz, Grillfeste, Nachtwanderungen, Busausfahrten oder Weihnachtsfeiern. Und für die Zeit dazwischen wurden Garagentreffs eingeführt. Sie habe viel Freude dabei, etwas für alle zu organisieren, auch wenn es manchmal anstrengender ist als gedacht. Aber wie die Kinder sich freuen, wenn es Zuckerwatte gibt, ist herrlich“, sagt Dorothea Winkelmann.

Unkompliziert sind die Geißmannsdorfer beim Organisieren. Für den Flohmarkt am Sonnabend werden die Biertischgarnituren, Tische und Stühle von zu Hause mitgebracht. Und wenn die Pickauer von nebenan Interesse haben, am Dorfleben in Geißmanndorf teilzunehmen, heißt es: Warum nicht. Gerne sogar.

Getrödelt wird am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr, geparkt werden kann, sagen die Organisatoren, auf einem Feldweg gleich neben dem Platz an der Bushaltestelle.

zur Startseite