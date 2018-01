Haftbefehl gegen Entblößer Der Vorfall, der sich am Montagabend in Görlitz ereignete, hat jetzt Konsequenzen für den Mann. Ihm droht eine Freiheitsstrafe wegen Drogenbesitz.

Der Vorfall passierte am Montagabend im Görlitzer Bahnhof © pawel sosnowski/80studio.net

Ludwigsdorf / Görlitz. Gegen den 30-jährigen Marokkaner, der sich im Görlitzer Bahnhof entblößt hatte, hat der Haftrichter am Amtsgericht Görlitz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz am Dienstagnachmittag Haftbefehl wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hatten den Obdachlosen am Montagabend gefasst und in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dieser stand während seiner Tat unter Drogen und war im Besitz von über 200 Gramm Haschisch. Die Drogen hatten einen Marktpreis von rund 2.000 Euro. Der Beschuldigte hat angegeben, er wolle das Haschisch selbst konsumieren und einen Teil davon verschenken. Das ist einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Görlitz und Polizeidirektion Görlitz hervor.

Das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz führt die weiteren Ermittlungen. Dabei wird auch zu klären sein, wie der Mann in Besitz der Drogen kam, woher die finanziellen Mittel stammten und auch, ob ihm seine Einlassung widerlegt werden kann. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. (szo/mrc)

zur Startseite