Händler denken über längere Öffnungszeiten am Sonnabend nach Der Vorstand des Stadtwerberings beklagt die fehlende Einigkeit der Händler. Einige öffnen, andere nicht.

© Symbolfoto/dpa

Grit Neumann, Chefin des Stadtwerberings, hat noch einmal einen dringenden Appell an die Mitglieder des Döbelner Händlervereinigung gerichtet, über längere Öffnungszeiten an den Sonnabenden nachzudenken. „In der Woche funktionieren die Kernöffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr schon gut. Aber mit den Öffnungszeiten am Sonnabend bis 12 Uhr sind wir in einer schlechten Position“, sagt sie. Sie wünscht sich mehr Einigkeit, denn ein Teil der Händler wie etwa das City-Kaufhaus, machen schon länger auf. Geschlossenheit vermisst der Vorstand des Stadtwerberings auch bei den Sonntagsöffnungszeiten.

Am kommenden Sonntag dürfen die Läden aufmachen. Wie viele Innenstadthändler sich aber daran beteiligen, weiß man beim Stadtwerbering nicht so genau. Nur 15 hätten sich zurückgemeldet, sagte die Vorsitzende. „Wir sind ein bisschen am Ende, weil nichts zurückkommt, und fühlen uns deshalb auch nicht in der Pflicht, die Sonntagsöffnungszeiten zu bewerben“, so Neumann. „Wir hätten Geld in die Hand genommen. Man muss ja nicht aus jedem Einkaufssonntag ein Volksfest machen.“

Auch auf anderen Gebieten sieht Grit Neumann noch Entwicklungsbedarf. Freies WLAN ist so ein Thema. Die Händler in anderen Städten bieten ihren Kunden schon relativ flächendeckend in den Innenstädten freien Zugang zum Netz an. Die Döbelner tun sich da deutlich schwerer.

Während sich die Händler mit den Einkaufssonntagen im Frühjahr und Herbst schon immer schwertun, in der Weihnachtszeit ziehen die allermeisten mit. Dann will auch der Stadtwerbering in die Werbung gehen. Parallel zur Eisbahn der Stadtwerke und zum Weihnachtsmarkt sind lange Sonnabende und Einkaufssonntage geplant. Am ersten Einkaufssonntag, dem 4. Dezember, hat der Weihnachtsmarkt allerdings noch nicht geöffnet. Das passiert erst am 9. Dezember. An diesem Wochenende dürfen die Händler aber aus rechtlichen Gründen sonntags nicht verkaufen, dafür aber am Sonntag vor Weihnachten.

Damit auf dem Niedermarkt an diesen Einkaufstagen auch etwas los ist, plant der Stadtwerbering zumindest die kulinarische Aufwertung mit ein paar „Fressbuden“. „Es sind auch die Händler gefragt, wie sie einen Beitrag leisten können“, sagte Grit Neumann. Franziska Seyffarth hatte einen Vorschlag. „Man kann auch mit kleinen Mitteln ein bisschen Gemütlichkeit reinbringen. Etwa mit ein paar Kerzen vor den Geschäften. Ich mache das, weil es mir auch Spaß macht.“

Grit Neumann äußerte sich besorgt über den zunehmenden Leerstand von Geschäften am Obermarkt. Ihr Vorstandskollege Wolfgang Müller sieht die Entwicklung dagegen nicht so dramatisch. Er ist sich sicher, dass sich der Obermarkt wieder beleben wird. Mit der Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums sei ein wichtiger Frequenzbringer weggefallen. Es dauere nur eine Zeit, bis sich diese Entwicklung wieder umkehre.

Sonderöffnungszeiten in der Weihnachtszeit:

Sonnabend, 3. Dezember: 9 bis 18 Uhr

Sonntag, 4. Dezember: 13 bis 18 Uhr

Sonnabend, 10. Dezember: 9 bis 18 Uhr

Sonnabend, 17. Dezember: 9 bis 18 Uhr

Sonntag, 18. Dezember: 13 bis 18 Uhr

