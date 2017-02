Gut gelaunte Vorsicht Sachsens Unternehmer sind sehr optimistisch für die nächsten Monate, halten aber ihr Geld zusammen.

Kristian Kirpal, Unternehmer und Präsident der IHK zu Leipzig.

Kristian Kirpal kann Sonnenschein verbreiten und im nächsten Augenblick schon wieder bekümmert schauen. Den Unternehmern in Sachsen gehe es gut, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig am Dienstag vor der Presse in Dresden. Die Firmen müssten „jetzt den Grundstein legen“ zum Ausbau und für weiteres Wachstum. Aber ein Gefühl der Sicherheit fehle. Was plant Kirpal für sein eigenes Unternehmen, mit 50 Mitarbeitern Hersteller von Rohrleitungen für Kraftwerke und Autofabriken? „Wir denken über Wachstum nach“, sagte der Chef der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau & Co. KG in Wermsdorf vorsichtig. Vielleicht komme es in diesem Jahr zum Zukauf kleinerer Betriebe.

Aufschwung: Rekord bei Beurteilung der Lage in Sachsen

Wie Kirpal schwanken derzeit viele sächsische Unternehmer zwischen Zuversicht und Vorsicht. Dabei ist die Stimmung eindeutig bestens, das zeigt die jüngste repräsentative Umfrage unter 1 860 Mitgliedsfirmen der drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in Sachsen. Sie erwarten Wachstum. Noch nie war der Geschäftsklima-Index auf einem so hohen Stand. Die Krise von 2008/09, vielen als Zeit der Abwrackprämie in Erinnerung, wurde rasch überwunden. Seit drei Jahren herrscht Aufschwung in Sachsen, für dieses Jahr hat das Ifo-Institut 1,4 Prozent Zuwachs vorausgesagt. Lediglich acht Prozent der befragten Firmenchefs sind mit ihrer Situation laut Umfrage nicht zufrieden, seit Herbst 2013 ist diese Zahl in Sachsen einstellig. Doch die Firmenchefs benennen auch Risiken. Das Thema Flüchtlinge allerdings, voriges Jahr überall dominant, kam beim IHK-Pressegespräch an diesem Dienstag nicht vor.

Arbeit: Handel und Industrie brauchen mehr Mitarbeiter

Der Umfrage zufolge werden die Unternehmen in Sachsen dieses Jahr wie voriges Jahr mehr Beschäftigte einstellen. Vor allem der Handel plant Zuwachs, auch die Industrie. Die boomende Baubranche dagegen sieht das Risiko des Fachkräftemangels bereits auf Platz 1 unter den möglichen Gefahren und setzt eher auf Sicherung des vorhandenen Bestandes. Dass der Fachkräftemangel ein geschäftliches Risiko wird, kreuzen 44 Prozent aller sächsischen Unternehmer an. Die Kammer-Chefs sagen, dieses Risiko könnte „wenigstens etwas“ abgemildert werden, wenn es „intelligente Weichenstellungen“ in der sächsischen Bildungspolitik gäbe. Auf Nachfrage beklagen sie, noch immer sei die Berufsorientierung in den Schulen zu verbessern. Für die Verteilung der Berufsschulklassen in Sachsen sei eine zentrale Planung nötig.

Exporte: Auto-Industrie rechnet nun wieder mit Zuwachs

Sachsens Industrie rechnet mit steigenden Exporten, trotz der unbekannten künftigen Handelspolitik in den USA und Großbritannien. Voriges Jahr ist der Umsatz der Industrie leicht geschrumpft, um 0,3 Prozent mit Stand Ende November. Der Maschinenbau legte gut sieben Prozent zu. Der Kraftfahrzeugbau erlebte gut sechs Prozent Rückgang, blickt aber wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Dresdens IHK-Präsident Günter Bruntsch sagte jedoch, angesichts der Risiken sei langfristige Planung schwer: „Man fährt auf Sicht.“ USA und Großbritannien nahmen voriges Jahr zusammen 16 Prozent der sächsischen Exporte ab, mit Stand September. Der Freistaat müsse helfen, die Kontakte zu „Zielmärkten unter dem Gesichtspunkt der Risikodiversifizierung“ zu verbessern.

Risiken: Energiepolitik für die Lausitz und Vorschriften für die Arbeitszeit

Bruntsch beklagte, die Wirtschaft bekomme kaum Unterstützung aus der Politik. Vielmehr gebe es den Mindestlohn und neue Bürokratie, etwa das Recht auf Teilzeit mit Rückkehrrecht in Vollzeit. Zur Unsicherheit in der Lausitz trage bei, dass die Zukunft der Braunkohle nicht langfristig sicher sei: Firmen im Umfeld des Kohle-Unternehmens Leag wüssten nicht, ob in ein paar Jahren noch investiert werde und ob Kohle noch 20 oder nur 15 Jahre lang abgebaut werde. Dass im kommenden Bundestagswahlkampf Wirtschaftsthemen wichtig werden, kann Bruntsch nicht erkennen.

