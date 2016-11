„Gras“ auf dem Bahnhof Ein Asylbewerber aus Pakistan soll einer Minderjährigen Drogen angeboten haben. Alles nur ein Missverständnis?

Ein Mann dreht einen Joint mit Marihuana. In einigen Ländern sind solche „Softdrogen“ legal, in Deutschland jedoch nicht. Vor allem, wenn sie an Minderjährige verkauft werden, gibt es harte Strafen. Schon der Versuch ist strafbar. © dpa

Das 15 Jahre alte Mädchen aus Radebeul will an jenem Morgen mit dem Zug nach Großenhain fahren. Dort macht die junge Frau gerade ein Praktikum. Auf dem Bahnsteig in Zitzschewig spricht sie plötzlich ein fremder, dunkelhäutiger Mann an. Er stammt aus Pakistan, lebt schon einige Zeit in Deutschland, hat eine deutsche Freundin und mit dieser auch ein Kind. Doch der deutschen Sprache ist er kaum mächtig. Für einfache Sätze reicht es jedoch. „Du bist schön“, sagt er zu dem Mädchen und „Willst du Kaffee trinken.“ Doch richtig erschrocken ist die 15-Jährige über den nächsten Satz: „Willst du haben Drogen?“ Aufgeregt ruft das Mädchen seine Mutter an. Die rät dem Kind, erst mal wie geplant mit dem Zug nach Großenhain zu fahren. Dort holte sie ihre Tochter ab, fährt mit ihr zur Polizei, erstattet Anzeige. Der Täter kann schnell ermittelt werden. Denn das Mädchen hat ihn mit dem Handy fotografiert. Der Angeklagte hat sich nicht dagegen gewehrt, ist nicht weggelaufen, ist sogar noch mit dem gleichen Zug bis Coswig gefahren.

Vor Gericht gibt sich der Pakistani ahnungslos. „Ich habe nichts mit Drogen zu tun“, lässt er den Dolmetscher übersetzen. Er habe dem Mädchen nur Kaffee und Tee angeboten, sagt er, der demnächst seine Freundin heiraten möchte. Ein entsprechender Antrag beim Standesamt in Dresden ist gestellt. Dann würde eine Familienzusammenführung stattfinden.

Doch nun droht ihm eine harte Strafe. Abgabe von Drogen an Minderjährige ist eine schwere Straftat, auch der Versuch ist strafbar. Zumindest das Schöffengericht am Amtsgericht Meißen fährt bei Drogensachen eine harte Linie. So wurde vor einigen Monaten ein Deutscher, der einer Minderjährigen 0,1 Gramm Crystal gab, zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Für den Verteidiger steht indes nicht fest, dass sein Mandant eine Straftat beging. Das Mädchen habe nicht schlüssig dargelegt, was genau gesprochen wurde. Sein Mandant habe sich nicht wie ein Dealer benommen. Er wisse, dass auf Bahnhöfen Kameras installiert sind. „Kein Dealer begibt sich deshalb für seine Geschäfte auf Bahnhöfe“, so der Anwalt. Der Angeklagte habe weder Drogen gezeigt noch über Preise gesprochen. Zudem habe er sich fotografieren lassen und sei in den Zug gestiegen. „So etwas macht kein Dealer“, sagt er und fordert Freispruch.

Was dem Angeklagten vorgeworfen werde, passiere am Wiener Platz in Dresden täglich, für die Angesprochenen sei es Normalität, sagt Staatsanwalt Dieter Kiecke. Das Mädchen habe sich belästigt gefühlt, sei überrascht gewesen, dass es angebaggert und ihm „Gras“ angeboten wurde. Dies bezweifelt der Staatsanwalt nicht. Und er zweifelt auch nicht daran, dass der Angeklagte erkannt habe, dass die Angesprochene noch minderjährig, also jünger als 18 Jahre sei. Er fordert eine Geldstrafe von 600 Euro. Das Gericht verhängt eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je acht Euro, also insgesamt 800 Euro. Das ist dasZweieinhalbfache dessen, was er monatlich an Sozialleistungen bezieht. Und damit gilt der Angeklagte als vorbestraft, die Strafe wird ins Führungszeugnis eingetragen. Der Vorsitzende Richter des Schöffengerichtes Andreas Poth hat keine Zweifel, dass der Mann Drogen anbot. „Es gab keine Missverständnisse auf dem Bahnhof.“ Es sei nicht zum Drogenverkauf gekommen, sondern zu einer Anbahnung, einer Vorstufe. Es sei nicht auszuschließen, dass der Angeklagte das gemacht hat, um das Mädchen kennenzulernen.

