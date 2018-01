Glascontainer in Görlitz und Umgebung quellen über Die beauftragte Firma aus Niesky kommt mit der Reinigung nicht hinterher. Mit Presseanfragen allerdings auch nicht.

Die Glascontainer an der Johanna-Dreyer-Straße/Ecke Paul-Taubadel-Straße sind randvoll, viele Leute stellen ihre Flaschen und Gläser daneben ab. © Leserfoto: Ralf Breite

Görlitz. SZ-Leser Ralf Breite ist es schon am Wochenende aufgefallen: Die Altglas-Container sind randvoll, Flaschen und Gläser stehen daneben. Zum Beweis schickt er ein Foto vom Containerstandort an der Johanna-Dreyer-Straße/Ecke Paul-Taubadel-Straße am Übergang zwischen Südstadt und Rauschwalde mit – und will wissen, was hier schief gelaufen ist.

Mit der Entleerung der Glascontainer ist seit 1. Januar 2015 die Firma Bruno Halke & Sohn aus Niesky beauftragt. Die hat es am Montag den ganzen Tag lang nicht geschafft, Presseanfragen zu beantworten. „Unser Chef ist den ganzen Tag lang draußen unterwegs, die anderen Männer ebenfalls“, sagt eine Mitarbeiterin. Dass der Chef selbst mit raus fährt, ist offenbar auch dringend nötig. Das, was Ralf Breite bemerkt hat, betrifft nämlich bei Weitem nicht nur die Stadt Görlitz, sondern auch den gesamten Süden des Landkreises, wo überall das Glas neben den randvollen Containern steht. Das war in den vergangenen Jahren nicht so. Offen bleibt die Frage, ob die Firma in den vergangenen Wochen weniger im Einsatz war als sonst.

Ein bisschen Licht ins Dunkel bringt aber zumindest die Görlitzer Rathaussprecherin Sylvia Otto. „Auch uns ist das Problem aufgefallen, es gab auch schon Bürgerbeschwerden“, sagt sie. Wenn eine Beschwerde eingeht oder bei einer Kontrolle derartige Probleme festgestellt werden, informiert das Rathaus die Firma, die die Container leert. Die Stadt bittet dann um schnellstmögliche Leerung. So war es auch in diesen Fall: „Ein Gespräch mit der Firma fand gestern statt. Sie hat momentan Probleme, es zeitlich zu schaffen, da die Plätze teilweise sehr vermüllt sind und eine Leerung und Reinigung bis zu einer Stunde pro Platz in Anspruch nimmt“, sagt Sylvia Otto. Die Firma sei gestern und – wenn noch notwendig – eventuell auch heute in Görlitz unterwegs. Sie ist für den gesamten Landkreis Görlitz verantwortlich, hat also noch einiges an Arbeit vor sich. Aber zumindest ist eine Lösung in Sicht.

