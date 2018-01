Gerettetes Besteck aus Gründungszeit Der Görlitzer Juwelier Lothar Voigt brachte zum Stadthallen-Empfang Preziosen aus der ehemaligen Gaststätte mit.

Görlitz. Der Görlitzer Juwelier Lothar Voigt kam nicht mit leeren Händen zum Neujahrsempfang des Stadthallen-Fördervereins. Ein Etui brachte er mit, darin sechs hartversilberte Löffel. Sie gehörten einst zur Gründungsausstattung der Gaststätte in der Stadthalle. Doch zu DDR-Zeiten wurde Alu-Besteck eingeführt, das alte musste weichen. Am Ende landete alles im Müll, sagt Lothar Voigt, der eines der Etuis retten konnte. Nun übergab er es, fein poliert, dem Förderverein zum Auftakt ins neue Jahr. Auch wenn der Verein erstmals das Foyer der Halle für seinen Empfang öffnen konnte, so hoffen die Mitglieder doch auf die Fertigstellung des Kleinen Saales. „Dort würden wir gern nächstes Jahr die Gäste unseres Neujahrsempfangs begrüßen“, sagte Vereinsvorsitzender und CDU-Stadtrat Thomas Leder.

Immerhin sahen am Wochenende 80 Görlitzer vorbei. Darunter auch der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Volker Bandmann. Der kritisierte die Pläne der Stadt, jetzt bereits das Neiße-Ufer unmittelbar vor der Stadthalle zu gestalten und extra dafür hergestellte lange Bänke aufzustellen. „Für mich ist das symbolisch das Zeichen, dass die Stadthalle auf die lange Bank geschoben wird“, sagte Bandmann. Er fände es besser, die Stadt warte zunächst die Sanierung der Stadthalle ab und kläre, inwieweit das Areal an der Neiße nicht für weitere Parkplätze genutzt werden muss.

Eine Verkehrsstudie von März 2012 kam zu dem Schluss, dass zusätzliche Parkplätze für Großveranstaltungen in der Stadthalle entstehen müssen. Will man den künftigen Besuchern ermöglichen, vom Parkplatz zu Fuß in die Stadthalle zu kommen, müssten die Parkplätze am früheren Grenzübergang erweitert und weitere Parkflächen oder -häuser an der Brückenstraße, Kahlbaumallee und an der Hochschule entstehen. Vor sechs Jahren wurden dafür 5,6 Millionen Euro veranschlagt. Deswegen empfahl ein Dresdner Planungsbüro, eher das Parkplatzproblem über Shuttle-Busse von den bestehenden Parkplätzen an der Lüderstraße und ab dem Parkhaus City-Center zu lösen. Das würde nur Investitionen von rund 1,6 Millionen Euro erfordern. Doch beschlossen ist nichts.

Bürgermeister Michael Wieler sah jetzt keine Probleme, das Stadthallenufer neu zu gestalten. Für den Kleinen Saal reichen die vorhandenen Parkplätze. Und für den Großen Saal und den geplanten Anbau gibt es derzeit ohnehin keine Fördermittel.

