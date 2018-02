Füchse im letzten Heimspiel Gegen Bad Nauheim zählt für die Eishockey-Cracks heute nur ein Sieg. Diese und weitere Veranstaltungen gibt‘s im sz-veranstaltungskalender.com.

© Thomas Heide

Am Freitagabend treffen die Lausitzer Füchse im letzten Heimspiel der Hauptrunde auf Bad Nauheim. Ein Sieg, und die Füchse hätten am Sonntag vielleicht die Chance, doch noch die Play-offs zu erreichen. Aber das erste Heimspiel gegen Tabellensechsten ging am 3. Januar mit 0:7 verloren. Den Spieß wollen die Füchse um Jeff Hayes (Foto) diesmal umdrehen. Das Spiel in der Eisarena Weißwasser beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten ab 13 Euro.

