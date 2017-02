Freude über Ehrenamtler Die Gemeinde Haselbachtal wächst. Das ist erfreulich, doch die Kita-Plätze sind dadurch heiß begehrt.

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Haselbachtal ehrte Bürgermeisterin Margit Boden wieder zahlreiche verdienstvolle Ehrenamtler. © Jonny Linke

Nach dem Jahr ist vor dem Jahr: Auch 2017 fand der traditionelle Neujahrsempfang des Haselbachtales im Goldenen Band in Gersdorf statt. Neben einem Rückblick auf die Höhepunkte in der Gemeinde gab Bürgermeisterin Margit Boden auch einen Ausblick. Gleich zu Beginn der Empfangsveranstaltung gab es erfreuliche Nachrichten.

36 niedliche Neuzugänge

Die Gemeinde vergrößerte sich – trotz demografischem Wandel im Osten. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal 36 Geburten in einem Jahr verzeichnen konnten“, so Margit Boden erfreut. Dass es auch noch genau 18 weibliche und 18 männliche Neuzugänge waren, macht das Ganze noch besonderer. Doch bei so viel Freude kommt auch gleich Skepsis auf. Wohin mit den zukünftigen Kindern? „Die neuen Geburten stellen uns im Bereich der Kindergärten vor ein kleineres Problem, “ so Margit Boden. Aktuell leben nun 4105 Bewohner in den Dörfern im Haselbachtal. Auch die Zuzüge sind mit 151 Personen erfreulich. Dagegen steht eine geringere Anzahl Wegzügen. Eigentlich sind das nur Zahlen, doch sie zeigen – die Menschen fühlen sich wohl im Haselbachtal. Vielleicht liegt es auch an der Vielzahl an Veranstaltungen und dem gemütlichen Miteinander, welches überall in den Dörfern herrscht? Und „legendäre Veranstaltungen“, wie sie Margit Boden gerne beschreibt, gab es reichlich. Neben dem seit Jahren beliebten Kinderfasching war die Frauentagsparty mit Heiko Harig wie immer ein voller Erfolg. Die zahlreichen Tierschauen sowie die Veranstaltungen des Chors in all seinen Vielfältigkeiten sorgten immer für zufriedene Gesichter.

Neue Turmuhr ist der Hingucker

Ein wichtiges Ereignis war übrigens auch die Inbetriebnahme der neuen Turmuhr im ehemaligen Trafohaus, unweit der alten Schule. In dieser waren bis zum 26. Januar Asylbewerber untergebracht. „Mit der neuen Turmuhr haben wir zur Verschönerung der Ortschaft erheblich beigetragen und sind für alle Zeit auf keinen anderen Vermieter in der Schule angewiesen“, so die Bürgermeisterin.

Doch neben allerlei Veranstaltungen, auf welche an diesem Tag zurück geblickt wurde, gab es traditionsgemäß zahlreiche Ehrungen. Damit bedankt sich die Bürgermeisterin jährlich bei besonders engagierten Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für ihr Tun. So wurde diesmal unter anderem Werner Bauer, Vorsitzender des Feuerwehrvereines, ausgezeichnet. Er kümmert sich besonders um die kameradschaftlichen Abende und sonstige Unternehmungen der aktiven Feuerwehrmänner.

Zu den Geehrten gehörte ebenfalls Elfriede Hantsche, welche 1950 geboren ist und Kränze anfertigt. Ob zu Weihnachten oder anderen Anlässen – die Haselbachtaler erfreuen sich an ihrer Kunstfertigkeit. Die Exponate dienen vor allem immer als Schmuck für die Gemeinde. Mitunter entstehen unter ihren fleißigen Fingern sechs bis acht Kostbarkeiten pro Jahr.

Holger Synnatzschke, der 1. Vorsitzende des Kleingartenvereins Am Lindenberg e.V. wurde außerdem für seine hervorragende Vereinsarbeit ausgezeichnet sowie etliche weitere Ehrenamtliche, welche unter anderem zur Verschönerung der Bushaltestelle beigetragen hatten.

